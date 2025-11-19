English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: পরিবারে অশান্তি থেকে আর্থিক ক্ষতি, এই ৩ রাশির কাপালে আজ চরম ভোগান্তি

Ajker Rashifal,  November 19 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 19, 2025, 07:14 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নিজেকে প্রমাণ করার বিশাল সুয়োগ পাবেন। সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন নইলে বিপদে পড়বেন। আবেগ নয়, নিজের বুদ্ধির উপরে বিশ্বাস রাখুন। কোনও চেনা মানুষ ঠকাতে পারে।   

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

জীবনের বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বড়দের সাহায্য় নিন। নিজের স্বাস্থকে অবহেলা করবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে ভুল হতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।  

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

স্বাস্থ্যে মন দিন। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে ভালো লাভ পাবেন। আর্থিক চাপে থাকবেন। দুম করে কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাছের মানুষের কাছ থেকে বিপদে সাহায্য পাবেন। সন্তানকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কাজের জায়গায় সফল হবেন। তবে অনেক সমঝোতা করতে হবে। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। সঞ্চয় করতে পারবেন। কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। যে কোনও সময় তা বিগড়ে যেতে পারে। কাজের জায়গায় ভালো ফল পাবেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 ব্যবসায় ভালো করবেন কিন্তু টাকা ধার দেওয়া যাবে না। সন্তানের সাফল্য আসবে।  পরিকল্পনা করে খরচ করুন। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। কারেও কথায়  কোনও ঝুকি নেবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জাগায় মনযোগ দিন। বুঝেশুনে বিনিয়োগ করুন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। অপমানিত হতে পারেন। ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শরীর ভালো যাবে না। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বিনিয়োগ করুন। অপরিচিত লোক ঝামেলা পাকাতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বুঝে কথা বলুন। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।   সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে ভালো উন্নতি করবেন। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবার নিয়ে প্রবল চাপে থাকবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। খরচ বাড়তে পারে। বড় কোনও প্রকল্পের সুযোগও এসে যেতে পারে। হঠাত্ কোনও সুখবর পেতে পারেন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পরিবারে শান্তি থাকবে। হঠাত্ অর্থ হাতে আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যের উপরে জোর দিন। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।  পড়ুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জের দিন। বুঝেশুনে কথা বলুন। কাছের মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। পরিশ্রম হবে। ফলও পাবেন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করাই ভালো। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তিতে থাকতে পারেন। ব্যবসা লাভ বাড়বে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

