Zee News Bengali
Horoscope Today: মানসম্মান নিয়ে টানাটানি ওই ২ রাশির, আইনি ঝামেলা টেনে ছাড়াতে পারবেন না এঁরা....

Ajker Rashifal,  November 20 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 20, 2025, 07:26 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক বিষয়ে মন দিন। খরচ কমান। পারিবারিক সম্মান বিপদে পড়তে পারে। বড় কোনও বিষয়ে অন্যের উপরে নির্ভর করবেন না। মাথা ঠান্ডা করে স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ করুন।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সতর্ক থাকুন। শত্রু  সুযোগ নিতে পারে। আইনি ঝামেলা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্যের দিকে মন দিন। পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। স্ত্রীর সাহায্য পাবেন। সবাইকে খুশি করতে যাবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় রাজনীতির উপরে নজর রাখুন। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। পুরনো পরিচিতি কারও কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। পরিবারে সমস্যা হতে পারে। বেশি কথা বলতে যাবেন না। বিপদে পড়বেন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চাকরিতে প্রমোশন হতে পারে। সামান্য ভুলে এই সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কারও সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে। কথাবার্তায় সাবধান। বিপদে পড়তে পারেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারে মতান্তর হবে কিন্তু আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। ধৈর্য হারাবেন না। বড় কোনও কাজের সন্ধান পেতে পারেন। আয় কমে যেতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। বাড়ির বড়দের কথা ফেলবেন না।   

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খরচের ব্যাপারে আগে থেকে পরিকল্পনা করে নিন, নইলে সবকিছু হাতের বাইরে চলে যাবে। প্রেমে বাধা হতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। নিজের উপরে আস্থা রাখুন। সম্মানের দিকে খেয়াল রাখুন। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। কাউকে আঘাত করে কিছু বলবেন না।  পুলিসি ঝামেলায় পড়বেন না। আর্থিক কেলেঙ্কারির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হাঠাত্ করে কোনও সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। সাহস হারাবেন না। কিন্তু কারেও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিবারে শান্তি থাকবে। হঠাত্ অর্থ হাতে আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যের উপরে জোর দিন। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।    

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবার নিয়ে প্রবল চাপে থাকবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। খরচ বাড়তে পারে। বড় কোনও প্রকল্পের সুযোগও এসে যেতে পারে। হঠাত্ কোনও সুখবর পেতে পারেন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।   সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে ভালো উন্নতি করবেন।  পড়ুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জের দিন। বুঝেশুনে কথা বলুন। কাছের মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। পরিশ্রম হবে। ফলও পাবেন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় ভালো করবেন। টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তিতে থাকতে পারেন। আয় কমে যেতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। বাড়ির বড়দের কথা ফেলবেন না।  কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করাই ভালো।  ব্যবসা লাভ বাড়বে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

