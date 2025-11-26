English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: বন্ধু থেকে সাবধান বৃশ্চিক, আইনি ঝামেলা এইসব রাশির জীবন ওলটপালট করতে পারে

Ajker Rashifal,  November 26 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 26, 2025, 08:23 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আয়ের গতি বজায় থাকবে। কাজে উত্সাহ পাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। পুরনো অশান্তি মাথাচাড়া দিতে পারে। কারও ব্য়াপারে নাক গলাবেন না।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আয় করতে অনেক কষ্ট পেতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কে খুব ভালো থাকবে না। কাছের মানুষই আপনার ক্ষতি করতে পারে। জমি বাড়ি কেনার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিবাদে জড়াবেন না। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। কারও ঝামেলায় যাবেন না। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। আয় ভালো হবে। তবে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আবেগের উপরে ভরসা করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। জমি বাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াবেন না। আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন। আয় ভালো হবে। কাজের জায়গায় ভালো করবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় ভালো করবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। অন্য কারও অপরাধের দায় আপানার ঘাড়ে চাপতে পারে। আর্থিক সমস্যা থাকবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কারও উপকার করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে পারেন। কথা বেশি বলবেন না। বেশি উত্তেজিত হবে না। আইনি ঝামলো এড়িয়ে চলুন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাছের মানুষের সঙ্গে মতবিরোধ। প্রতিবেশী থেকে সাবধান। ব্য়বসায় ওঠাপড়া হবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে না। বন্ধুর সঙ্গে সংঘাত বাড়বে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। জমি বাড়ি কিনতে গিয়ে ঝামেলায় জড়াতে পারেন। কাজের জায়গায় সমস্যায় পড়তে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্ত্রীকে নিয়ে সমস্যায় জড়াতে পারেন। আয় ভালো হবে। শরীর খুব ভালো যাবে না। আপনার কাজে অনেকে প্রভাবিত হবেন। প্রতিবেশীর ঈর্যার শিকার হতে পারেন।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাউকে পরামর্শ দিতে যাবেন না। শরীরের দিকে মন দিন। মন শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। কোনও আইনি ঝামেলায় যাবেন না। বাইরের অশান্তি ঘরে আসতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সমস্যা সমাধানে বন্ধুর সাহায্য পাবেন। আয় ভালো হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকবে। কারও উপকার করতে যাবেন না।  সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।) 

