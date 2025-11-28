English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, মকরের ভেঞ্চার, ধনুর প্রাপ্তি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, november 28 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 28, 2025, 10:08 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

একটু কোণঠাসা অবস্থায় পড়তে পারেন আপনি। আজ টাকাপয়সার দিক থেকে একটু ঘেঁটে থাকতে পারেন আপনি।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

জেদি ভাবটা ত্যাগ করুন। আপনার এনার্জি নিজের প্যাশনের প্রতি দিন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মপরিবর্তন হতে পারে। নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

যাঁকে নিজের সব গোপন কথা বলেছেন, তাঁর বিষয়ে একটু কেয়ারিংও হতে হবে কিন্তু।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বেশ একটু মাসকি চাপ থাকবে আজ। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঘেঁটে থাকবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কাজের খবর আসতে পারে। একটু চোখকান খোলা রাখুন।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পড়াশোনা আপনার জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। আপনার স্ট্রেস কমবে আজ। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কোন বিষয়টি আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে, সেটা মনে-মনে বিচার করে সেই মতো সিদ্ধান্ত নিন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

যা ভেবেছেন, হয়তো ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই জীবন একটু অন্যরকম তো হবেই, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার আজ ভ্রমণযোগ আছে, তবে সেটা শেষ পর্যন্ত নিছক ভ্রমণই হয়তো থেকে যাবে না। হয়তো এখান থেকেই আপনি আজ শুরু করে দেবেন সম্পূর্ণ নতুন এক ভেঞ্চার।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার মধুর ব্যবহার আপনাকে আজ আরও অনেক মুগ্ধ বন্ধু জুটিয়ে দেবে। না, তবে, আপনি মনে মনে যার অপেক্ষায়, সে কি থাকবে সেই ভিড়ে?    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দারুণ একটা মিটিং আজ আপনাকে ভারাক্রান্ত না করে বরং রিফ্রেশ করবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

