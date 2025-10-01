English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: মেষের বিপদ, তুলার সুসময়, বৃশ্চিকের অর্থপ্রাপ্তি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal,October 01 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 01, 2025, 10:09 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মনোসংযোগে ঘাটতি হবে। কাজে অসম্ভব বিলম্ব ঘটবে। যা আপনাকে হতাশ করে তুলবে। পারিবারিক দিক থেকেও সমস্যা আসতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আবেগ আপনাকে বিপথে চালিত করতে পারে। তাই নিজের আবেগকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

হতাশা ও অবসাদ অনুভব করবেন। রাগ থাকলে সেটা প্রকাশ করুন।  কথা বসার সময় সতর্ক হোন। সম্পর্কে টানাপোড়েন।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তা আপনাকে যে কোনও পরিস্থিতিতে এগিয়ে রাখবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন উন্নতির যোগ। ব্যবসাতেও মিলবে সাফল্য।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলুন। দ্বিধায় ভুগতে পারেন। তাই ভেবেচিন্তে যেকোনও সিদ্ধান্ত নেবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সময় নষ্ট করার মতো সময় আপনার হাতে আজ থাকবে না। কাজ নিতে হতাশায় ভুগতে পারেন আপনি। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসবে। কোনও ক্ষেত্রেই তাড়াহুড়ো করবেন না। সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মানসিক শক্তি তুঙ্গে থাকবে। টাকা আসবে হাতে। তবে খরচও বাড়বে। তাই সাবধান। সতর্ক হোন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনটি সবদিক দিয়ে ভালো। টাকাপয়সা আসবে হাতে। তবে কথা বলার সময় একটু সতর্ক থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সহকর্মীদের সঙ্গে আক্রমণাত্মক ব্যবহার করবেন না। আপনার সঙ্গী আজ আপনাকে একটু বিরক্ত করতে পারেন।   

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পরিবারে অশান্তি হতে পারে আজ। সমস্ত ধরনের দ্বন্দ্ব পরিহার করুন। সংসারে শান্তি বজায় রাখুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

প্রেমের সম্পর্ক রূপ পাবে। নানা সমস্যায় আপনি একটু ঘেঁটেও থাকতে পারেন! সাবধান!   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

