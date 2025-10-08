English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে গেলেই বিপদ মেষের, বন্ধু বিপদে ফেলবে কর্কটকে

Ajker Rashifal,  October 08 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 08, 2025, 08:12 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ আসবে। সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে। সন্তানের সঙ্গে বিবাদ সহানুভুতির সঙ্গে মেটান। সম্পত্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে ধৈর্য রাখুন। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না।   

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক সমস্যা হবে। খরচ কমাতে হবে। কাজের জায়গায় সুনাম পাবেন। কোনও চ্যালেঞ্জ না নেওয়াই ভালো। সন্তানের জন্য গর্ব বোধ করবেন। পরিবারে অশুভ কিছু ঘটতে পারে।    

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করুন।  তর্ক যাবেন না। আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলুন। জমি বাড়ি কেনাবেচা করতে পারেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অনেক সমস্য়া হতে পারে। রাগ সামলে চলুন। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। পুলিসি ঝামেলায় যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলেও খুব ধীরে ফল পাবেন। খরচ বাড়বে। পুরনো পারিবারিক  বিবাদ মাথাচাড়া দিতে পারে। মাথা ঠান্ডা করে মোকাবিলা করুন। কোনও মনভালো করা খবর পেতে পারেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দুম করে কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করবেন না। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে ভালো দিন। আর্থিক উন্নতি খুব একটা হবে না। প্রচুর পরিশ্রম হবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ বাড়বে। খাছের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। কেরিয়ার অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। বিনিয়োগের পরিকল্পনা কোনও  প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে ঠিক দিকে যেতে পারে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হঠাত্ই অপমানিত হতে পারেন। পরিচিতি যে কোনও মানুষের সঙ্গে বুঝে কথা বলুন। আর্থিক ক্ষথির য়োগ আছে। সম্পত্তি কেনা বেচা থেকে সাবধান। কারও মিষ্টি কথা ভুলবেন না। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চাকরি বদলের সুযোগ আসতে পারে। আইনি ঝামেলায় যাবেন না। আয় ভালো হবে।  বাড়ির কারও জন্য চিন্তা। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক উন্নতি খুব বেশি হবে না। সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সম্পত্তি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলুন। বিপদে বন্ধু ত্রাতা হবে। অসত্ সঙ্গে বিপদ।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কারও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। খরচ বাড়বে। পরিবারে আনন্দ পাবেন।  কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন। আত্মীয় সঙ্গে বিবাদে যাবেন না।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাউকে টাকা ধার দেবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে বিবাদ হতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়বেন। যেচে উপকার করতে যাবেন না। সামাজিক সম্মান বাড়বে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)   

