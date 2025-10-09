English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ অনেক দূর গড়াতে পারে মীনের, হঠাত্ অপমানিত হতে পারে বৃশ্চিক

Ajker Rashifal,  October 09 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 09, 2025, 07:19 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় সমস্যায় থাকবেন। মানিয়ে নিতে হবে। পরিবারে সমস্যা থাকবে। প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত আসতে পারে। ব্যবসা ভালো যাবে। প্রেমে বাধা।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বাড়তি কথা বললেই বিপদে পড়বেন। সম্মান নষ্ট হবে। শরীর ভালো যাবে না। খরচ বাড়বে। সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাছের মানুষের সম্পর্কে খারাপ খবর শুনতে পারেন। প্রবল কাজের চাপে থাকবেন। যাতায়াতে সাবধান। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। বদনাম থেকে সাবধান।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় উন্নতি হবে। চাকরিতে কাজের জায়গায় মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। বাইরের অশান্তি ঘরে আসতে পারে। নিজের দুর্বলতা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। লোক সুযোগ নিতে পারে। বন্ধুরা ক্ষতি করে দিতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

লোভ জিনিসটাই ভালো নয়। আপনাকে ডোবাতে পারে। ব্যবসা বা চাকরিতে বড় কোনও যোগাযোগ আসতে পারে। পুরনো পাওনা আদায়ে হিমশিম খেয়ে যাবেন। পারিবারিক বিষয়ে কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করতে হতে পারে। বাড়তি তর্ক না করাই ভালো। আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলুন। অর্থকষ্ট থাকবে তবে অভাব থাকবে না। জমিবাড়ি কেনাবেচা করতে পারেন। কাছের আত্মীয়র সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ বাড়বে। কাছের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। বিনিয়োগের পরিকল্পনা কোনও  প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে ঠিক দিকে যেতে পারে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। কেরিয়ার অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শারীরিক সমস্যা হতে পারে। প্রতিবেসীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি কেনাবেচা থেকে সাবধান। কারও মিষ্টি কথা ভুলবেন না।  হঠাত্ই অপমানিত হতে পারেন। পরিচিতি যে কোনও মানুষের সঙ্গে বুঝে কথা বলুন। আর্থিক ক্ষতির যোগ আছে।   

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হারানো সম্পর্ক জোড়া লাগতে পারে।  চাকরি বদলের সুযোগ আসতে পারে। আইনি ঝামেলায় যাবেন না। আয় ভালো হবে।  বাড়ির কারও জন্য চিন্তা। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। বাড়ির সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে না। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শত্রু বৃদ্ধি। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি খুব বেশি হবে না। সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ  কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলুন। বিপদে বন্ধু ত্রাতা হবে। অসত্ সঙ্গে বিপদ।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসা ভালো যাবে না। চাকরিতে উন্নতি হতে পারে।  কারও কথায় ভুলবেন না। খরচ বাড়বে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পরিবারে আনন্দ পাবেন।  আত্মীয় সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ অনেক দূর গড়াতে পারে। প্রচুর পরিশ্রম করেও সুনাম পাবেন না। আর্থিক চাপে থাকবেন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে বিবাদ হতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়বেন। যেচে উপকার করতে যাবেন না। সামাজিক সম্মান বাড়বে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

