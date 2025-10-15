English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: মানসম্মান নিয়ে টানাটানি মেষের, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে সিংহর

Ajker Rashifal,  October 15 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 15, 2025, 09:31 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সম্পত্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে সাবধান। সহজে কোনও এজেন্টকে বিশ্বাস করবেন না। হঠাত্ জীবনে কিছু বদল হতে পারে। আয় ব্যয়ের ব্যালান্স রাখুন। স্ত্রীর সঙ্গে  বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সম্মানহানি হতে পারে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

যুক্তি নয় মনের কথা শুনুন। আর্থিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুবার ভাবুন। পরিবারের বড়দের অবহেলা করবেন না। দূরে কোনও ভ্রমণের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক উন্নতি হবে। কেরিয়ারও ভালো চলবে। ব্যালান্স করে চলতে হবে। সম্পত্তি কিনতে পারবেন। চিকিত্সার খরচ বড়তে পারে। সন্তানকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধির ভুলে বিপদে পড়তে পারেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পাওনা আদায় করতে গিয়ে নাজেহাল হবেন। ব্যবসায় শত্রু থেকে সাবধান। যাকে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছেন সে আপনাকে ঠকাতে পারে। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ভালো কোনও কাজ পেতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আয় ব্যয়ের সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে ভালো লাভ পাবেন। কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে। খরচ বাড়তে পারে।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক সমস্যা হতে পারে। অন্যের সহায়তা পাবেন। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। যে সম্পর্কে ভেঙে গিয়েছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক উন্নতি কম হবে। কেরিয়ারের উন্নতি ধাক্কা খেতে পারে। কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে সমতা বজায় রাখুন। আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ থাকবে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। প্রেমে সংঘাত। ধৈর্য ধরতে হবে। চিকিত্সায় খরচ বাড়বে। পরিবারে অশান্তি হতে পারে।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের জায়গায় আপোশ করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাতে যাবেন না।  রাগ সামালান। কাছের মানুষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। পরিবারের কারও চিকিত্সার জন্য খরচ বাড়তে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শারীরিক সমস্যা হতে পারে। পরিচিত কারও কাছ থেকে উপকার পাবেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসা ভালোই চলবে তবে কিছু বাধা রয়েছে। বড় কোনও টাকা কোথাও বিনিয়োগ করবেন না।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কেউ আপনাকে ভুল বোঝাতে পারে।  অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছেন এমন কাজ ভেস্তে যেতে পারে। শরীরের উপরে নজর দিন। কারও প্ররোচনায় উত্তেজিত হবেন না। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কলিগ ক্ষতি করে দিতে পারে। বন্ধু হারাতে পারেন। আইনি জটিলতায় জড়াবে না।  কাছের মানুষের সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। কৌশলে এড়িয়ে যান। কাজের জায়গায় সাবধান।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

