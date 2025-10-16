English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন মিথুন, মিথ্যে মামলায় ফাঁসতে পারেন কন্যা

Ajker Rashifal,  October 16 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 16, 2025, 07:26 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পরিকল্পনা করে কাজে নামুন। সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। লাভবান হবেন। খুঁটিনাটি বিষয় পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করুন। ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ হতে পারে। খরচ বাড়বে। কাজের জায়গায় নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন। ব্যবসায় সমস্যা রয়েছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় উন্নতি। পরিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকবে। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। ইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিশ্রমের দাম পাবেন। পরিবারের বড়দের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। পড়াশোনায় উন্নতি হবে। শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। খরচ বাড়তে পারে। আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারেন।  মানসিক চাপ বাড়বে। কাজের জায়গায় কারও সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। রাগ সামাল দিন। বেফাঁস কথা একেবারেই নয়।  

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

শারীরিক সক্ষমতা বজায় থাকবে। সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতায় লাভ পাবেন। পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মন মালিন্য হতে পারে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কেরিয়ারে নতুন মোড় আসবে। নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। আয় ভালো হবে। প্রেমে আঘাত আছে। মিথ্যে মামলায় ফাঁসতে পারেন। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পরিবারে কলহ বাড়বে। ধৈর্য ধরুন। নইলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।  সতর্ক থাকুন, ঠকে যেতে পারেন। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না। লোক সুযোগ নিতে পারে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পড়ে থাকা কাজ শেষ করতে সময় লাগবে। আয়-ব্যয়ের সমতা বজায় রাখুন। দাম্পত্য কলহ হতে পারে। পরিবারে সন্তান বা ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রতিবেশীকে চটাবেন না। কারও পরামর্শ না নেওয়াই ভালো। বিপদ থেকে বাঁচাবে বন্ধু। সারাদিন অস্থির লাগবে। সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে যুক্তি করুন। খরচ বাড়বে।  পরিবারের সঙ্গে দিন আনন্দে কাটবে। হঠাত্ হাতে টাকা চলে আসতে পারে। আবেগে ভেসে না যাওয়াই ভালো।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিজের কাজ মিটিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করুন। আর্থিক উন্নতি হবে ধীরে। সম্পত্তি কিনলে দাম আগে বিচার করে দেখুন। নইলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে উন্নতি হবে। কাজের চাপ বাড়বে।  

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় অন্যের সাহায্য পাবেন।  সম্মানহানি হতে পারে। বড় কোনও পরিকল্পনা সফল হতে পারে। টাকার অভাব থাকবে তবে তার জন্য কোনও কাজ আটকে যাবে না।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

