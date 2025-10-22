English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে মিথুনকে, আত্মীয়ের চক্রান্তে সংসারে চরম অশান্তি কন্যার

Ajker Rashifal,  October 22 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 22, 2025, 07:24 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। আর্থিক উন্নতি মধ্যম হলেও শীঘ্রই তা গতি পাবে। কোনও আত্মীয় সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। নতুন কাজের যোগযোগ হবে। রাগ সামলে রাখুন। পরিবারে আনন্দ থাকবে।

2/12

খরচ বাড়বে। সাবধানে থাকুন। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। সম্পত্তি নিয়ে কাছের লোকের সঙ্গে বিবাদ। সম্মানহানি হতে পারে। বড় কোনও বুদ্ধি বলে এড়িয়ে যেতে পারেন। ব্যবসায় লাভ হবে। তবে সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা মিটে যাবে। যাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করেন সে আপনাকে ঠকাতে পারে। সম্মানহানি থেকে সতর্ক থাকুন। পরুনো টাকা আদায় করতে গিয়ে অশান্তি হতে পারে।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় নতুন রাস্তা খুলবে। হঠাত্ করে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যাবে। তাই সাবধানে থাকুন। রিয়েল এস্টেট থেকে ভালো লাভ পেতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। বেফাঁস কথা বলবেন না।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারে আনন্দ পাবেন। মনের জোর কমতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। পরিবার নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বেশি কথা বললেই বিপদ। বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কাছের মানুষ সংসারে আগুন দিতে পারে। আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন। বাড়তি আয় হতে পারে।    

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ বাড়বে। কাছের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। বিনিয়োগের পরিকল্পনা কোনও  প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে ঠিক দিকে যেতে পারে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। কেরিয়ার অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সহ্য ক্ষমতা আপনাকে বহু বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। কোনও কাজে ফেলে রাখবেন না। শত্রুর সঙ্গে আপোস করতে হবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়ির কারও জন্য চিন্তা। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। বাড়ির সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে না।  হারানো সম্পর্ক জোড়া লাগতে পারে।  চাকরি বদলের সুযোগ আসতে পারে। আইনি ঝামেলায় যাবেন না। আয় ভালো হবে।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক উন্নতি হবে। তবে তার জন্য অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে পরিবারে বিরোধ। পড়ে থাকা কাজ চেষ্টা করলেও হওয়ার সম্ভাবনা কম। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শারীরিক সমস্যা হতে পারে। আয় বাড়বে। ব্যবসায় ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলায় যাবেন না। কারও বিপদে সাহায্য করতে পারেন।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক সমস্যা থাকবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। বুঝে কথা বলা প্রয়োজন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। ভ্রমণ হতে পারে। সম্মান নষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

