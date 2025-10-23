English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope Today: কোনও মহিলা দ্বারা প্রতারিত হতে পারে মেষ, মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে বৃষর

Ajker Rashifal,  October 23 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Oct 23, 2025, 09:23 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাছের মানুষের সঙ্গে পুরনো বিবাদ মিটে যাবে। খরচ বাড়বে, সাবধান হতে হবে। কাজে জায়গায় সমস্যা হতে পারে। আয় কম হবে। মহিলা দ্বারা প্রতিরিত হতে পারেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের চাপ বাড়বে তবে এতে উন্নতিও হবে। পরিবারে আনন্দ পাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে কোনও জায়গায় ভ্রমণ করতে পারেন। বেফাঁস কথায় বিবাদ। সম্মানহানি হতে পারে। কারও ঝামেলায় যাবেন না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অর্থভাগ্য খারাপই বলা যায়। সম্পত্তি কেনাবেচা করবেন না। কাউকে খুব বেশি বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।  প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সামাজিক সম্মান বাড়বে। কোনও বিষয়ে কাউকে কথা দেবেন না। পুরোনা টাকা আদায় হবে। সন্তানভাগ্য ভালো। পরিবারে সবার সঙ্গে যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নিন।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। পুরনো পাওনা আদায়ে বেগ পতে হবে। ব্য়বসা ভালো হবে। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। লোভ করবে না, বিপদে পড়তে পারেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আয় বাড়বে। পারিবারিক সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটবে। শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। বাড়ির বড়দের নিয়ে সমস্যায় থাকবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কেরিয়ার অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। বিনিয়োগের পরিকল্পনা কোনও  প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে ঠিক দিকে যেতে পারে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনও কাজে ফেলে রাখবেন না। শত্রুর সঙ্গে আপোস করতে হবে। ধৈর্য ধরলে বহু বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে।   

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসা বা কাজের জায়গায় বিবাদ বহুদূর যেতে পারে। শরীর ভালো যাবে না। ভালো কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে।    

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্ত্রীর জন্য সংসাদে অশান্তি হতে পারে। কাজের জায়গায় অশান্তি হতে পারে। বাড়ির বড়দের সহায়তায় বিপদ থেকে রক্ষা। দুর্ঘটনা থেকে সতর্ক থাকুন।    

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আয় ভালো হবে, ব্যবসায় নতুন দিকে খুলে যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ ও সম্মান বাড়বে। সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো। চাকরিতে বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সংসারে অশান্তি। সামাজিক সম্মানহানি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে। ব্যবস্যা ভালো চলবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পুরনো টাকা আদায়ে সমস্যায় পড়বেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold and silver Rate falls tomorrow: পতনের রেকর্ড! বিশ্ব বাজারে আরও কমল সোনা-রুপোর দাম, বৃহস্পতিবার কি ভারতেও সস্তা হবে হলুদ ধাতু?

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold and silver Rate falls tomorrow: পতনের রেকর্ড! বিশ্ব বাজারে আরও কমল সোনা-রুপোর দাম, বৃহস্পতিবার কি ভারতেও সস্তা হবে হলুদ ধাতু?

Gold and silver Rate falls tomorrow: পতনের রেকর্ড! বিশ্ব বাজারে আরও কমল সোনা-রুপোর দাম, বৃহস্পতিবার কি ভারতেও সস্তা হবে হলুদ ধাতু?

Gold and silver Rate falls tomorrow: পতনের রেকর্ড! বিশ্ব বাজারে আরও কমল সোনা-রুপোর দাম, বৃহস্পতিবার কি ভারতেও সস্তা হবে হলুদ ধাতু? 13
Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই...

Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই...

Bhai Dwitiya Lucky Zodiacs: এই ভাইফোঁটায় অতি বিরল তিথিযোগ! একাধিক নক্ষত্রযোগে শুধু ভাইরা নন, দারুণ সৌভাগ্যের মুখ দেখবেন সকলেই... 7
Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি...

Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি...

Gold Price: দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি... 6
Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের &#039;জাগ্রত&#039; প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য...

Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের 'জাগ্রত' প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য...

Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের 'জাগ্রত' প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য... 8