Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, october 26 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 26, 2025, 09:30 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিজের লক্ষ্য নিয়ে একটু ধন্দে থাকবেন। তবে এমন কিছু ঘটবে, যাতে আপনার ফোকাস ঠিক হয়ে যাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ সেখান থেকেই শুরু করবেন। সমস্যা মিটবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

খুব জরুরি কোন কাজ আজ শেষ করে ফেলতে পারবেন আপনি। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ব্যালান্স আসবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সহসা প্রচুর কর্মশক্তি জেগে উঠবে আপনার মধ্যে। এর জেরে কর্মস্থলে অদ্ভুত পরিস্থিতির উদয় হবে। ফোকাসড থাকুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

এক বন্ধুর সাহায্যে আজ আপনার চোখ খুলে যাবে। ছোট্ট একটা আউটিং আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ আপনাকে অনেকটা এগিয়ে দেবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনও জয়েন্ট ভেঞ্চারে আগ্রহী হতে পারেন। আত্মীয় বন্ধু কেউ আজ আপনার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অসংগত অনুপ্রবেশ করতে পারেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভ্রমণ সব দিক থেকেই খুব ফলপ্রসূ হবে। আজ এমন কিছু ঘটবে যাতে আপনি একেবারে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে গিয়ে পড়বেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কিছুর জন্য আজ আপনি দারুণ প্রস্তুত। পাবলিক রিলেশনের ক্ষেত্রে আজ দিনটি দারুণ। আজ নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অন্যেরা আজ আপনাকে আপনার কাজ শেষ করতে সাহায্য করবেন। আজ আপনি খুব আবেগপ্রবণ থাকবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বেশি কাজ আর তার জেরে স্ট্রেস। কিন্তু এটা থেকে বেরোতে হবে। কেরিয়ারে মোড়, নতুন দায়িত্ব।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

খুব সেন্টিমেন্টাল থাকবেন আজ, তবে সেটা আপনার পক্ষে খুব খারাপ কিছু হবে না।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ পরিস্থিতি আপনার মনের শক্তির পরীক্ষা নেবে। অন্যের সঙ্গে মানাতে শিখুন, পাশাপাশি একটু কৌশলীও হোন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

