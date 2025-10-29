Horoscope Today: হঠাত্ কোনও ঝামেলায় জড়াতে পারেন বৃষ, অন্যের কথায় চললেই বিপদ কর্কটের

Horoscope Today: হঠাত্ কোনও ঝামেলায় জড়াতে পারেন বৃষ, অন্যের কথায় চললেই বিপদ কর্কটের
Ajker Rashifal, October 29 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
1/12
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
2/12
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
photos
TRENDING NOW
3/12
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
4/12
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
প্রেমে আঘাত। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। ব্যবসার জন্য দিনটি বেশ ভালো। বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে অন্যের কথায় প্রভাবিত হবেন না। একাধিক নতুন আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হবে। সাফল্যের হার বেশি থাকবে এবং আপনার পেশাগত অবস্থান উন্নত হবে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবেন এবং লাভ ও প্রভাব বাড়াতে সফল হবেন। কাঙ্ক্ষিত সাফল্যগুলি আপনার নাগালে থাকবে, এবং সম্পর্কগুলি মজবুত হবে।
5/12
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আপনি ভালো ফল পাবেন। সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, তবে আবেগে প্রতিক্রিয়া দেখানো এড়িয়ে চলুন। যুক্তির উপর জোর দিন এবং স্মার্ট ওয়ার্কিং বাড়ান। সন্দেহ বা ভয়কে প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি পুরোনো পরিচিতদের সাথে দেখা করতে পারেন। বন্ধুরা সহযোগিতা করবেন। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, এবং আপনি কাজের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে বেশি মনোযোগ দেবেন। বিরোধীরা সক্রিয় থাকতে পারে, এবং ঠকানো আপনার কাজে প্রভাব ফেলতে পারে— সতর্ক ও বিনয়ী থাকুন। ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সাফল্য আসবে। আপনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব সামলাবেন।
6/12
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
বন্ধুদের সাথে আপনি আনন্দদায়ক সময় কাটাবেন। সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আপনি কেরিয়ার এবং ব্যবসার সুযোগগুলি কাজে লাগাবেন। সম্পর্কগুলি ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাবে। আপনি আত্ম-উন্নয়নে মনোযোগ দেবেন। প্রিয়জনদের সাথে ভ্রমণ বা বাইরে ঘুরতে যেতে পারেন। নতুন শেখার সুযোগ আসবে। সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার আবেগের প্রকাশ উন্নত হবে। শক্তি ও উৎসাহ বজায় থাকবে।আপনি চারপাশে সক্রিয়তা দেখাবেন। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে আপনি আপনার স্থান নিশ্চিত করবেন। আপনি প্রতিযোগিতায় সফল হবেন। অনুকূল পরিবেশ আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে।
7/12
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
আপনার মনোযোগ ঘর ও পরিবারের দিকে থাকবে। প্রিয়জনদের উপেক্ষা করবেন না। ব্যক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। আপনি চাহিদার দিকে নজর দেবেন। ধৈর্যের সাথে পারিবারিক বিষয়গুলি সামলাবেন। আত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। কথাবার্তায় বিনয় বজায় রাখুন।অভিজ্ঞদের কাছ থেকে শিখুন এবং সতর্কতার সাথে এগিয়ে যান। নিজের মর্যাদা বজায় রাখুন। আত্মীয়দের সাথে বেশি মেলামেশা হবে। অন্যের চাহিদা বুঝে সম্পর্ক মজবুত হবে। আপনি শান্ত ও সংযত থাকবেন।
8/12
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
ব্যক্তিগত লাভ ও কাজের প্রসারে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। সম্পর্কগুলি মজবুত হবে, এবং তথ্য আদান-প্রদান বাড়বে। শুভ পরিস্থিতি বজায় থাকবে। সভা বা অনুষ্ঠানে জোর দেওয়া হবে। আপনি সহযোগিতামূলক বিষয়ে মনোযোগ দেবেন। ভাই-বোন ও আত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। বাণিজ্যিক ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।কাজ ও ব্যবসা প্রত্যাশা অনুযায়ী চলবে। আপনি সাহস ও সংকল্প দেখাতে সফল হবেন। আপনার কথা ও যোগাযোগ হবে প্রভাবশালী। আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নেবেন।
9/12
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
দ্রুত বিভিন্ন কাজ শেষ করুন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক মজবুত হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যান। ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নত হবে। আর্থিক বৃদ্ধি দ্রুত হবে। আপনি সঞ্চয় ও ব্যাঙ্কিং-এ আগ্রহী হবেন। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়বে। আপনার কাছে আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। আপনি আতিথেয়তা দেখাবেন। ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রমে যুক্ত থাকবেন।
10/12
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
নতুন প্রচেষ্টায় সঠিক পথ খুঁজে পাবেন। লক্ষ্য অর্জনে সবাই আপনাকে সমর্থন করবে। আপনার কথা ও আচরণ প্রভাবশালী হবে। আপনি সামগ্রিক ঐক্যের সাথে এগিয়ে যাবেন। সৃজনশীলতা বাড়বে, এবং আপনি সুখবর পাবেন। বাধা ধীরে ধীরে কমবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যান। আপনি আকর্ষণীয় জীবনধারা বজায় রাখবেন। এতে অন্যেরা প্রভাবিত ও খুশি হবে। পরিকল্পনা গতি পাবে, এবং ইতিবাচকতা বিরাজ করবে।
11/12
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কাজে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন এবং নম্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। আপনি ব্যয় ও বিনিয়োগের বিষয়ে সক্রিয় থাকবেন। কাজের রুটিন স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে। দূরবর্তী স্থান বা বিদেশী সংযোগ সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি যুক্ত থাকবেন। বয়স্কদের সমর্থনে বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যান। অতি-উৎসাহ এড়িয়ে চলুন এবং বিরোধিতার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। হঠকারিতা বা অসাবধানতা লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। চাকরিতে উন্নতি হবে। কাজের চাপ বাড়বে।
12/12
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
কেরিয়ার এবং ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি হবে। পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্মান বাড়বে। কাজের ক্ষেত্রে আপনার পারফর্ম্যান্স প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হবে। আধুনিক ধারণাগুলির সাথে আপনি স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এবং বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোবেন। পেশাগত পরিস্থিতি উৎসাহজনক থাকবে, যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। আপনি দ্রুত কাজ করবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হবেন। ভালো লাভের সম্ভাবনা খুব জোরালো। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি শেষ হবে এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলি মসৃণভাবে এগোবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos