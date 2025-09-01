English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: সিংহের সুখবর, ধনুর রোমান্স, মীনের আধ্যাত্মিকতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, september 01 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 01, 2025, 09:45 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজকের কিছু ঘটনা আপনার মুখে হাসি আনবে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অন্যরা আজ আপনাকে নিয়ে কী ভাবছে, তা নিয়ে আপনি নিজে আজ অত ভাবতে যাবেন না যেন!

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শেষ মুহূর্তের জন্য কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না! এতে স্ট্রেস কমবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খুবই আশাবাদী থাকবেন আজ। আপনার সঙ্গী আজ আপনার জন্য সুখবর বয়ে আনবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার নারী-ভাগ্য দারুণ। মানে, আজ, কোনও মহিলা মারফত আপনার জীবনে আসবে দারুণ ইতিবাচক কোনও বদল, আসবে সুখবরও।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

যে-কোনও কারণেই হোক আপনার উপর তৈরি-হওয়া সামাজিক চাপ আজ কমবে। ঘটনাকে নিজের মতো ঘটতে দিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

একটা ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন। আজ একটু রিল্যাক্স মুডে থাকুন।    

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনি একেবারে যেন দৌড়ে এগোচ্ছেন। কিন্তু একটু থামুন। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রেম আর রোমান্স আপনাকে একেবারে মুগ্ধ করে রাখবে আজ। নতুন কোনও কিছুকেই খুব সন্দেহের চোখে দেখবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্ট্রেস বাড়বে, অধৈর্য হয়ে পড়বেন হয়তো। কিন্তু সেটাই আপনার ক্ষতি করবে। ফলে, মাথা ঠান্ডা রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা আজ। অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে শিখুন। অ্যাগ্রেসিভ হবেন না।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খুব বেশি কাজ করে স্ট্রেস বাড়াবেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব আসবে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

