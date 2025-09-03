English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত বৃষর, মহিলা থেকে সাবধান কর্কট

Ajker Rashifal,  September 03 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

Sep 03, 2025, 07:45 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় চাপ বাড়বে। টাকাপয়সা আদায়ে দেরি হবে। শারীরিক সমস্যা মিটবে তবে ধীরে। অর্থভাগ্য ভালো। পরিবারে অশান্তি হতে পারে।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খরচ কমান। আর্থিক  প্ল্য়ান করুন। পাওনা আদায়ে সমস্যা। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হতে পারে। কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হবে। আটকে থাকা সমস্যার জট খুলতে পারে। টাকা ধার করতে হতে পারে।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

প্রভাবশালী ব্যক্তি বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। শারীরিক সমস্যা হবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। কাজের জায়গায় সম্মান পাবেন। তবে মহিলা থেকে সাবধান। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারে অশান্তি হতে পারে। অর্থকষ্ট হবে তবে তা সামাল দিতে পারবেন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। ভালো খাপার মিলিয়ে কাটবে দিন।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন। পরিবারে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। কাজের জায়গায় চাপ বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে অশান্তি হতে পারে, এমনকি বিচ্ছেদও।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শরীর ভালো যাবে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। সম্পত্তি কেনাবেচায় বাধা আসতে পারে। কথাবার্তা বলার সময় সতর্ক থাকুন। কাউকে টাকা ধার দিতে যাবেন না। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে শত্রুরা। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। আইনি সমস্যায় জড়াতে পারেন। টাকাপয়সা খরচ হতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে।   

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনভর বিবাদ লেগেই থাকবে। কখনও বন্ধুর সঙ্গে, কখনও সংসারে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য সমস্যার সমাধান। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। শরীর ভালো যাবে না। সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা মেটানোর এটাই সঠিক সময়। শিক্ষায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। খুব বেশি বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। আয়ের রাস্তা খুলে য়েতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। পরিবারে বিবাদ হতে পারে। পুরনো ঋণ শোধ হয়ে যেতে পারে। তবে পাওনা আদায়ে সমস্যা হতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

