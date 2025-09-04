English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: স্ত্রীকে চটালেই বিপদ বৃষর, অতিরিক্ত রাগের কারণে বড় মূল্য দিতে হতে পারে কর্কটকে

Ajker Rashifal,  September 04 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Sep 04, 2025, 08:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাছের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। ব্যবসা ভালো হবে। পুরনো পরিকল্পনা সফল হবে। আর্থিক উন্নতি তেমন হবে না। খরচ কমাতে হবে।   

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো হবে। বড়দের সমর্থন পাবেন। আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো ফল করবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। ধর্মীয় এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পড়ে থাকা কাজ গুছিয়ে নিতে বেগ পেতে হবে। স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। চটজলদি কোনও  চুক্তিতে যাবেন না। কেউ আপনাকে ঠকাতে পারে। সতর্ক থাকুন।  পরিবার নিয়ে চিন্তা থাকবে। বন্ধুকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।    

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

উপকার করতে গেলে সম্মানহানি হতে পারে। ক্রোধের কারণে কোনও কাজ বিগড়ে যেতে পারে। আইনি জটিলতা থেকে সতর্ক থাকুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক ভাগ্য় ভালো। খুব সাবধানে পারিবারিক বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কাজের জায়গায় মন দিন। শত্রুর উপরে নজর রাখুন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। কাজের জায়গায় খুব ভালো করবেন। কাছের মানুষের কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। দুর্ঘটনা থেকে সতর্ক থাকুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খুব সতর্কভাবে পারিবারিক সমস্যার সমাধান করুন। জেদ ছাড়তে হবে। আজ আবেগ দিয়ে কাজ করুন। পরিবারের উপরে নজর দিন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সন্তানকে নিয়ে সমস্যা। কাজের জায়গায় সুনাম পাবেন। বন্ধু ক্ষতি করে দিতে পারে। আর্থিক সমস্যা থকবে। তবে তা বেশি ক্ষতি করবে না। কারও সঙ্গে খারাপ ব্য়বহার করবেন না। পুরনো ইচ্ছে পূরণ হবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক দৃড় হবে। প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে।   

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বেশি আবেগ আপনার কাজ ভেস্তে দিতে পারে। শরীর ভালো যাবে না। সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন।  কাজের জায়গায় সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।   সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শত্রু বন্ধু হয়ে যবে। কাজে পরিবারের সমর্থন পাবেন না।  খুব বেশি বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। আয়ের রাস্তা খুলে য়েতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা মেটানোর এটাই সঠিক সময়। শিক্ষায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পুরনো ঋণ শোধ হয়ে যেতে পারে। তবে পাওনা আদায়ে সমস্যা হতে পারে। কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। পরিবারে বিবাদ হতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

