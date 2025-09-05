English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope Today: বন্ধুর কথায় বিপদ মিথুনের, আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন সিংহ

Ajker Rashifal,  September 05 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 05, 2025, 10:04 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধাক্কা খেতে পারেন। কারও সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। যে কোনও পরিস্থিতিতে আপনাকে আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মেজাজ হারালেই পরিস্থিতি বিগড়ে যাবে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।   

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নিজের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাবেন। শত্রুকে জয় করতে পারবেন। তবে বাড়িতে বিবাদ হতে পারে। আশাহত হতে পারেন। মাথা গরম করবেন না। শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করুন।   

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পড়ে থাকা সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগেই তা নিয়ে মাথা ঘামান। স্বাস্থের যত্ন নিন। অন্যের উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। বন্ধুরা ডোবাতে পারে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সন্তানের জন্য গর্ব হবে। পরিচিত কারও শরীর খারাপ হতে পারে। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। ব্যবসা ভালো যাবে। সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ছোট কোনও ঘটনাকে অবহেলা করবেন না। ছোট্ট একটা ভুলের পরিণাম অনেক বড় হতে পারে। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কিছুটা আবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রতিবেশীকে চটাবেন না। আইনি ঝামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সহ্য করার চেষ্টা করুন। অত্যাধিক ক্রোধ ক্ষতি করতে পারে। ব্যবসায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। আর্থিক সমস্যা হতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শত্রু ক্ষতি করে দিতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচা আপাতত বন্ধ রাখুন। অযথা বিবাদে জড়াবেন না। ছোটখাট আঘাত লাগতে পারে। পরিবারে বিবাদ হতে পারে।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আইনি ঝামলায় জড়াতে পারেন। বুদ্ধির বলে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। কোনও ঝুঁকি নেবেন না। অনেক বিপদ আসতে পারে। স্ট্রেস ফির থাকার চেষ্টা করুন।    

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়িতে অশান্তি বাড়বে। পুরনো টাকা আদায় হয়ে যাবে। কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। কারও উপরে অগাদ বিশ্বাস করবেন না। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

চেনা রুটিন থেকে বেরিয়ে আসন। ভালো ফল পাবেন। ব্যবসা ভালো হবে। পারিবারিক অশান্তি কেটে যাবে। কাছের মানুষ ক্ষতি করে দিতে পারে।   

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা মেটানোর এটাই সঠিক সময়। শিক্ষায় ভালো সুযোগ আসতে পারে।  শত্রু বন্ধু হয়ে যবে। কাজে পরিবারের সমর্থন পাবেন না।  খুব বেশি বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। আয়ের রাস্তা খুলে য়েতে পারে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনও কারণে টেনশন হতে পারে। সুযোগের অপক্ষোয় থাকুন। বড় কোনও কাজ হয়ে যাবে।নিজের উপরে বিশ্বাস রাখুন। অন্যের উপরে নির্ভর করবেন না। রাগ কমান। মানহানি হতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

পরবর্তী অ্যালবাম

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক... 8
Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট...

Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট...

Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট... 9
Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের...

Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের...

Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের... 7
Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই...

Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই...

Sushmita Sen-Wasim Akram Marriage: গোপনে ওয়াসিম আক্রামকে বিয়ে করলেন সুস্মিতা? সত্যিটা প্রকাশ্যে আনেন বিশ্বসুন্দরী নিজেই... 12