English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, september 08 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 08, 2025, 10:37 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আপনি আপনার কোনও নিকট বন্ধুকে খুবই বড় ধরনের কোনও সাহায্য করবেন। আর্থিক সংকট কেটে যাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কষ্টকল্পনা করে কোনও কিছুর উপর রেগে যাবেন না যেন! সঙ্গী আপনাকে তাঁর নিজের কাজ করে দেওয়ার জন্য খুবই তোষামোদ করবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কোনও সুযোগ আসবে। আপনি একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। বুঝেশুনে খরচপাতি করুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নতুন নতুন সব আইডিয়া আসবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার মনোভাবকে বিদায় দিন। লোকের সঙ্গে মিশুন, মন খুলে মিশুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপোসহীন হবেন না, অন্যদের আপনাকে একটু একগুঁয়ে মনে হতে পারে।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

টাকাপয়সার ব্যাপার-স্যাপার একেবারে মসৃণ থাকবে। সঙ্গীকে একটু ঝামেলাজনক মনে হতে পারে আজ।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সাংগীতিক অবসরযাপন আপনার মনের সুকুমারবৃত্তিকে উন্মোচন করতে পারে, মনটা শান্ত ও স্নিগ্ধ হবে। লোকব্যবহারে কৌশলী আবার স্বচ্ছতা-- দুইয়ের উপযুক্ত মিশ্রণে আপনার অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হবে।    

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চ্যালেঞ্জ নেবেন এবং রহস্য ভেদ করবেন। আজ একটা দারুণ ডিনার করবেন, আর তাতেই আপনার যোগাযোগের দিগন্ত অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চোখের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ধৈর্যের সঙ্গে উজ্জীবনের মিশ্রণে আপনার অগ্রগমন আজ ঠেকায় কে?

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সামাজিক জীবন খুবই সক্রিয় থাকবে। কাজের উপর ষোলোআনা মন দিন। আপনার সম্মান নষ্ট করে দিতে পারে, এমন কাজ থেকে দূরে থাকুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ঘরের সিকিউরিটি মেজারটা একটু দেখে রাখুন। ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় জনসমক্ষে খুব বেশি খোলসা করার দরকার নেই।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

রোজকার এক রুটিনে আপনি বীতশ্রদ্ধ। জীবনকে আজ আরও বেশি উদ্দীপনাময় মনে হবে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Siliguri News: 'Thank You', শিলিগুড়িতে 'বাংলাদেশি' তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র!

পরবর্তী অ্যালবাম

Siliguri News: &#039;Thank You&#039;, শিলিগুড়িতে &#039;বাংলাদেশি&#039; তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র!

Siliguri News: 'Thank You', শিলিগুড়িতে 'বাংলাদেশি' তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র!

Siliguri News: 'Thank You', শিলিগুড়িতে 'বাংলাদেশি' তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র! 7
Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের... 7
Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইল-৮০০ ড্রোনে ঝাঁপাল রাশিয়া! দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি...

Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইল-৮০০ ড্রোনে ঝাঁপাল রাশিয়া! দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি...

Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইল-৮০০ ড্রোনে ঝাঁপাল রাশিয়া! দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি... 5
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ বৃশ্চিক, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান না করাই ভালো মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ বৃশ্চিক, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান না করাই ভালো মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ বৃশ্চিক, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান না করাই ভালো মীনের... 12