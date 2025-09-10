English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: দাম্পত্য কলহে জড়াতে পারেন বৃষ, প্রতারিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা মিথুনের

Ajker Rashifal,  September 10 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 10, 2025, 09:05 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সম্পত্তি থেকে আয় হবে। আর্থিক উন্নতি সচল থাকবে। তবে এখনও বিনিয়োগের পরিকল্পনা করে ফেলুন। ধৈর্য ধরে পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলুন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের জায়গায় মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য কলহ হতে পারে। খরচ কমান। সামাজিক সম্মান বাড়বে। জমি বাড়ি আজ না কেনাবেচা করাই ভালো। আর্থিক সমস্যা থাকবে।   

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে ভালো ফল পাবেন। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। কারও কাছে ঠকে যেতে পারেন। ঠান্ডা মাথায় বিপদ মোকাবিলা করুন। শরীর খারাপ হতে পারে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

উপকার করতে গিয়ে সম্মানহানি হতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। আইনি সমস্যা হতে পারে। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পড়াশোনায় উন্নতি। আর্থিক উন্নতি ধীরে। দুর্ঘটনা থেকে সতর্ক থাকুন। ঝুঁুকি নিলে সফল হবেন। পরিবারের বিরোধের সমম্ুখীন হবেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারের সাহায্য পাবেন। সারাদিন চিন্তামুক্ত থাকবেন। ভ্রমণের যোগ আছে। বাধা এলেও কেরিয়ারে উন্নতি হবে। শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জায়গায় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করে ফেলুন। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। পরিবারের অশান্তি কেটে যাবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বিনিয়োগ করতে গেলে আগে পিছু ভেবে করুন। কাজের জায়গায় সুনাম পাবেন। বন্ধু কোনও ক্ষতি করে দিতে পারে। পরিবারে মনোমালিন্য হতে পারে। কোনও জটিল সমস্যায় ভুগতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আইনি জটিলতা জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিনিয়োগ থেকে এখনও কোনও লাভ পাবেন না তবে ভবিষ্যতের জন্য  খুব ভালো হবে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। কাজের জায়গায় সুনাম পাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারবেন। বড় কোনও আর্থিক পরিকল্পনা করে ফেলতে পারেন। দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য পেতে পারেন।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পুরোন ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পড়াশোনায় উন্নতিতে বাধা তবে চেষ্টা ছাড়লে চলবে না। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। আইনি সমস্য়ায় জড়াতে পারেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

রাগ করবেন না। ধৈর্য ধরুন। তবে আবেগের বশে কাজ করবেন না। কাজের জায়গায় আপনার পরামর্শ কেউ পাত্তা দেবে না। তবে আশা ছাড়বেন না। আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। বিনিয়োগ করার আগে দুবার ভাবুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

