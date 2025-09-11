English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: বড়সড় ক্ষতি থেকে বাঁচতে রাগ সামলান মেষ, খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে মিথুনকে

Ajker Rashifal,  September 11 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

Sep 11, 2025, 08:47 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় সবার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন। বাড়িতে দীর্ঘমেয়াদী কোনও পরিকল্পনা হতে পারে। আর্থিক কোনও পরিকল্পনা আজই করে ফেলুন। রাগকে মাথায় চড়তে দেবেন না। প্রচুর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কোনও বিনিয়োগ বা আর্থিক পরিকল্পনা করতে গেলে নিজের মনের কথা শুনুন। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাবেন। ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। অল্পের জন্য বড় ক্ষতি হতে পারে।    

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

খরচের উপরে নজর রাখুন। চাকরি বদল করতে চাইলে ভেবেচিন্তে করুন। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। সবথেকে কাছের মানুষ আপনাকে ঠকাতে পারে। শত্রু সুযোগ খুঁজছে। প্রচুর ক্ষতি করে দিতে পারে।  রিয়েল এস্টেটে ভালো লাভ হবে। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। স্ত্রীর মন বুঝে চলুন। খারাপ কথা বলবেন না। খুব বুঝে কথা বলুন।    

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পুরনো পারিবারিক  বিবাদ মাথাচাড়া দিতে পারে। মাথা ঠান্ডা করে মোকাবিলা করুন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলেও খুব ধীরে ফল পাবেন। খরচ বাড়বে। কোনও মনভালো করা খবর পেতে পারেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সম্পত্তি কিনলে তা ভবিষ্যতে ভালো ফল দেবে। কেরিয়ার ভালো যাবে। কোনও আত্মীয়র সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বেশি কথা না বলাই ভালো।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কেরিয়ার অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। বিনিয়োগের পরিকল্পনা কোনও  প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে ঠিক দিকে যেতে পারে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। খরচ বাড়বে। খাছের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বসের কথা মেনে চলতে হতে পারে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপস করে নিজের কাজ হাসিল করুন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিন। সম্মানহানি হতে পারে। পরিবারে অশান্তির আশঙ্কা আছে। বিদেশযাত্রা আপাতত থেমে যেতে পারে। যুক্তি দিয়ে সবাইকে বোঝাতে পারবেন। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়ির কারও জন্য চিন্তা। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। চাকরি বদলের সুযোগ আসতে পারে। আইনি ঝামেলায় যাবেন না। আয় ভালো হবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবারে আনন্দ পাবেন। আর্থিক উন্নতি ধীরে হবে। হঠাত্ কোনওভাবে আয় হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে সাবধান। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন। আত্মীয় সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। কারও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। খরচ বাড়বে। পরিবারে আনন্দ পাবেন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কোনও বড় বিনিয়োগ আপাতত না করাই ভালো। পুরনো ঋণ মিটে য়েতে পারে। সাবধানে কথা বলুন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

