Zee News Bengali
Horoscope Today: বৃষের নতুন সুযোগ, কর্কটের অর্থলাভ, ধনুর খরচ! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, september 12 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 12, 2025, 10:42 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

যে কোনও কাজ পুরোটা জেনে করুন। জীবনের কোনও অংশেই কোনও প্রবঞ্চনার ছায়া পড়তে দেবেন না।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো সূচনা। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

হাতের সমস্ত কাজ সেরে ফেলার জন্য আজ হয়তো আপনি যথেষ্ট সময় পাবেন না।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সবতেই খুব বেশি রাজি হয়ে যাবেন না। আর্থিক বিনিয়োগগুলি খুবই কার্যকরী হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

দিনটি খুবই ভালো। সপরিবারে উপভোগ্য। বস আজ একটি দাবিপ্রবণ হবেন। তবে চাপ নেবেন না।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাবেন। মূল নিয়মগুলি থেকে সরে যাবেন না। আপনার সীমানা নির্ধারণ করে নিন, আর সেই হিসেবেই কাজ করুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন সুযোগ একটা অপ্রত্য়াশিত আনন্দ জাগিয়ে তুলবে। নতুন করে নিজের অবস্থানটা একটু রিভ্যালুয়েট করে নিন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার মানসিক শক্তি অসম্ভব। সেই শক্তির বলেই কাজ চালাবেন নিজস্ব ছন্দে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাচ্চারা আজ খুব ঘ্যানঘ্যান করতে পারে, তবে, তাদের একটু আনন্দ দেওয়া জরুরি। এজন্য় একটু খরচ হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না। হৃদয় দিয়ে ভাবুন। উইনিং পোস্টে পৌঁছতে একটু মাথা পরিষ্কার রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পার্টনারকে খুব বেশি দাবিদাওয়া পেশ করতে দেবেন না। আজ ভাবনাচিন্তাগুলি একেবারে ঠিক-ঠিক থাকবে। প্রচুর কাজ করতে হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ঠিক কথাটি কেউ আপনাকে বলছে না, আপনি তাই আপনি একটু ধোঁয়াশায়। সেটা কাটিয়ে উঠুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

