Horoscope Today: সিংহের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, বৃশ্চিকের যৌন-আকর্ষণ, মীনের জীবনে নাটকীয় মোড়! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, september 15 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 15, 2025, 10:19 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

একেবারে নতুন একটা দিন শুরু হবে। আপনার রেস্টলেসনেস আপনাকে একটু বিপথে চালিত করতে পারে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে একটু সমস্যা তৈরি হতে পারে। যারা খুব বেশি ডিমান্ডিং তাঁদের একটু এড়িয়ে চলুন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কোনও বন্ধুর সহায়তায় বড় কোনও কাজ হবে। আর্থিক বিষয়টিষয়গুলি ঠিকঠাক থাকবে। নতুন প্রেম জমে যাবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার জীবনে আজ ফিমেল এলিমেন্ট খুব স্ট্রং থাকবে। কারও সাহায্য চাইতে গিয়ে দ্বিধা করবেন না।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে, একটু আনক্যানি টাইপ। এমনিতে দিনটি মোটের উপর ভালো কাটবে।     

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ আপনার ডে অফ হাইপারঅ্যাক্টিভিটি। কাজ করুন বিচক্ষণতার সঙ্গে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্রোতের সঙ্গে চলুন, আগামীকালের মধ্যেই সব কিছু সেট্ল হয়ে যাবে।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন স্ট্র্যাটেজি আপনার কর্মদক্ষতা বাড়াবে আজ। বিপরীত যৌনতার মানুষ আজ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হাতে টাকা আসবে তবে রাখা কঠিন হবে, তাই একটু পরিকল্পনা করে প্ল্যান করুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

প্রতিকূলতা তৈরি হবে, বিপদবাধা আসবে, কিন্তু সেসব প্রতিহত করার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অন্যের বিষয়ে খুব একটা নাক গলাবেন না। একটু ডিপ্লোম্যাটিক থাকুন, লাভ আপনারই।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পুরনো আর্থিক সংকটটা আবার ফিরে দেখা দিতে পারে। সতর্ক থাকুন। কোনও এক নাটকীয় ঘটনায় আপনার জীবনে বড় বদল ঘটবে! (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

