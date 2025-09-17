English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে চরম বিবাদ বৃষর, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে মিথুনের

Ajker Rashifal,  September 17 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 17, 2025, 08:58 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দিনভর কাজে ব্যাস্ত থাকবেন। সফলও হবেন। নতুন কোনও প্রজেক্টে হাত দিতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কোনও পার্টনার পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি থাকবে। আয় বাড়বে। বিপদের যোগ আছে। সাবধানে থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের জায়গায় সফল হতে পারেন। তবে পরিবারে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ চরমে উঠতে পারে। অনেকের সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে। আর্থিক সমস্যা থাকবে। নতুন কোনও প্রজেক্টে হাত না দেওয়াই ভালো।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ক্রিয়েটিভিটি আজ আপানার সঙ্গ দেবে। কাজের চাপের জন্য আপনার উদ্বেগ, মানসিক চাপ, ক্লান্তি বাড়বে। সমস্যায় পড়লে কোনও প্রভাবশালীর সাহায্য পেতে পারেন। প্রচুর খরচ হতে পারে। কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পার।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মান সম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে। শরীরের সমস্যা হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো। খরচ বাড়বে। বিনিয়োগ না করাই ভালো। বুঝেশুনে কথা বলুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সামাজিক সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীকে না চটানোই ভালো। কাছের কোনও মানুষকে হারাতে পারেন। জমি-বাড়ি কেনাবেচা করবেন না। গোপন কথ াকাউকে না বলাই ভালো। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খরচ বাড়বে। লোক বুঝে কথা বলুন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। আয় হবে তবে তার জন্য বেগ পেতে হবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পারিবারিক বিষয়ে অন্য কারও পরামর্শ নেবেন না। সমস্যায় পড়লে বাড়ির বড়দের সাহায্য নিন। ব্যবসায় নতুন কোনও দিক খুলে যেতে পারে। কাজের জায়গায় সম্মান বাড়বে। কারও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করতে হতে পারে। কাজের জায়গায় চাপ থাকবে। পরিবারে শান্তি থাকবে। কারও সঙ্গে অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিবারের কারও চিকিত্সার জন্য খরচ বাড়তে পারে। ব্য়বসায় ওঠাপড়া হতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। টার্গেট থেকে সরে যাবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কোনও উটকো ঝামেলায় জড়াবেন না। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। খরচ বাড়বে। ব্যবসা নতুন কোনও দিকে মোড় নিতে পারে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক উন্নতি হলেও তার জন্য অনেক কাটখড় পোহাতে হবে। কারও সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। আর্থিক লেনদেন না করাই ভালো

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পুরনো অশান্তি খুঁচিয়ে তুলবেন না। সামাজিক সম্মান বাড়বে। আর্থিক উন্নতি মিশ্র। জমি বাড়ি কেনাবেচা করতে পারেন। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

