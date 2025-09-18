English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি অনেক দূর যাবে বৃষর, বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে কন্যার

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  September 18 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 18, 2025, 07:23 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অহেতুক খরচ করবেন না। কোনও ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন। কেরিয়ার ভালো চলবে। বিপদ থেকে সাবধান। আর্থিক উন্নতি হবে। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কারও কোনও উপদেশে পরিকল্পনায় বড় কোনও বদল আসতে পারে। কারও উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। কাজের জায়গাকে অবহেলা করবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি অনেক দূর যেতে পারে। কোনও কিছুতে বিনিয়োগ না করাই ভালো। আর্থিক চিন্তা ভোগাতে পারে। বিনিয়োগ না করাই ভালো।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সমস্যায় পড়লে কোনও প্রভাবশালীর সাহায্য পেতে পারেন। প্রচুর খরচ হতে পারে।  ক্রিয়েটিভিটি আজ আপানার সঙ্গ দেবে। কাজের চাপের জন্য আপনার উদ্বেগ, মানসিক চাপ, ক্লান্তি বাড়বে।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে আনন্দ পাবেন। বাড়িতে অনেকের সমাগম হবে। পরিকল্পনা করে কাজে নামুন, শুধু পরিশ্রমে কোনও কাজ হবে না। ক্ষতি আশঙ্কা রয়েছে। বাড়ির বড়দের নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। জমিবাড়ি কেনাবেচায় লাভ পেতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের জায়গায় অন্যের সাহায্য পাবেন। আর্থিক সমস্যা থাকবে। কাউকে যেচে পরামর্শ দিতে যাবেন না। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রতিবেশীকে না চটানোই ভালো।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খরচ কম করুন। আর্থিক উন্নতি ভালো হবে না। এনিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বেফাঁস কথায় বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। প্রতিবেশীকে তুষ্ট রাখুন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আয় মধ্য়ম হবে। কাউকে গোপন কথা বলবেন না। কারও উস্কানিতে পা দেবেন না। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে দুবার ভাবুন। পরিশ্রম থেকে  সরে আসবেন না। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। পুরনো টাকা আদায় হতে পারে। কাউকে চটাবেন না। সমস্যা সমাধানে বাড়ির বড়দের সাহায্য নিন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

রাগ সামালান। ব্য়বসায় ওঠাপড়া হতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। পরিবারের কারও চিকিত্সার জন্য খরচ বাড়তে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শারীরিক সমস্যা হতে পারে। পরিচিত কারও কাছ থেকে উপকার পাবেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসা ভালোই চলবে তবে কিছু বাধা রয়েছে। বড় কোনও টাকা কোথাও বিনিয়োগ করবেন না।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা করছেন এমন কাজ ভেস্তে যেতে পারে। শরীরের উপরে নজর দিন। কারও প্ররোচনায় উত্তেজিত হবেন না। কেউ আপনাকে ভুল বোঝাতে পারে।    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাছের মানুষের সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। কৌশলে এড়িয়ে যান। কাজের জায়গায় সাবধান। কলিগ ক্ষতি করে দিতে পারে। বন্ধু হারাতে পারেন। আইনি জটিলতায় জড়াবে না।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

