English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope Today: দুর্যোগ দিয়েই শুরু পুজো, কার ভাগ্যে কী? পড়ুুন রাশিফল...

Ajker Rashifal,  September 23 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 23, 2025, 11:58 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় চাপ। টাকাপয়সায় সমস্যা। শারীরিক সমস্যা মিটবে তবে ধীরে। অর্থভাগ্য ভালো। পরিবারে অশান্তি।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খরচ বাড়বে। পাওনা আদায়ে সমস্যা। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হতে পারে। কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত পাবেন। অশান্তিতে দিন কাটবে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ব্যবসায় লোকসান হবে। টাকাপয়সা আটকে যাবে। টাকা ধার করতে হতে পারে।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

শারীরিক সমস্যা হবে। সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে। কাজের জায়গায় সম্মানহানি হবে। মহিলাদের থেকে সাবধান। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারে অশান্তি। অর্থকষ্ট হবে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। সংসারে অশান্তি লেগে থাকবে টাকাপয়সা নিয়ে।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন। পরিবারে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। কাজের জায়গায় চাপ। প্রেমের সম্পর্কে অশান্তি হতে পারে, এমনকি বিচ্ছেদও ঘটতে পারে।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শরীর ভালো যাবে না। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। সম্পত্তি কেনাবেচায় বাধা আসতে পারে। কাউকে টাকা ধার দিতে যাবেন না। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে শত্রুরা। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। আইনি সমস্যায় জড়াতে পারেন। টাকাপয়সা খরচ হতে পারে।   

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দিনভর বিবাদ। কখনও বন্ধুর সঙ্গে, কখনও সংসারে। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। মাথখা ঠান্ডা রেখে চলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় সমস্যা। শরীর ভালো যাবে না। সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যা। শিক্ষায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। খুব বেশি বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। আয়ের রাস্তায় সমস্যা।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। পরিবারে বিবাদ। তবে পাওনা আদায়ে সমস্যা হতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Durga Puja 2025: প্রতিপদ থেকে শুরু দুর্গোত্‍সব! বর্ধমানে দেবী সর্বমঙ্গলার ঘটোত্তলন....

পরবর্তী অ্যালবাম

Durga Puja 2025: প্রতিপদ থেকে শুরু দুর্গোত্‍সব! বর্ধমানে দেবী সর্বমঙ্গলার ঘটোত্তলন....

Durga Puja 2025: প্রতিপদ থেকে শুরু দুর্গোত্‍সব! বর্ধমানে দেবী সর্বমঙ্গলার ঘটোত্তলন....

Durga Puja 2025: প্রতিপদ থেকে শুরু দুর্গোত্‍সব! বর্ধমানে দেবী সর্বমঙ্গলার ঘটোত্তলন.... 8
H-1B visa success stories: ইলন মাস্ক, গুগলের সুন্দর পিচাই বা মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা... সকলেরই H1B ভিসা! এঁরাও কি ট্রাম্পের রোষানলে?

H-1B visa success stories: ইলন মাস্ক, গুগলের সুন্দর পিচাই বা মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা... সকলেরই H1B ভিসা! এঁরাও কি ট্রাম্পের রোষানলে?

H-1B visa success stories: ইলন মাস্ক, গুগলের সুন্দর পিচাই বা মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা... সকলেরই H1B ভিসা! এঁরাও কি ট্রাম্পের রোষানলে? 10
Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও...

Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও...

Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও... 7
Zubeen Garg&#039;s Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...

Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...

Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব... 10