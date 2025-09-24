English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদ মেষের, বাবা-মার সঙ্গে বিবাদ সিংহর

Ajker Rashifal,  September 24 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Sep 24, 2025, 07:19 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান হবে ধীরে। ফলে ধৈর্য ধরুন। আর্থিক উন্নতি খুব ভালো হবে না। তবে চেষ্টা চালাতে হবে। অন্য় কারও উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। পাওনা আদায় হয়ে যাবে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খুব শান্তভাবে পারিবারিক সমস্যা মেটান। ছোখাটো ভ্রমণ হতে পারে। হঠাত্ হাতে কিছু টাকা এসে যেতে পারে। বন্ধুর জন্য বদনাম হতে পারে। কাজের জায়গায় সমস্যা। সারাদিন মন চঞ্চল থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেরিয়ারে উন্নতি হবে। ব্যবসা ভালো চলবে। স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলুন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। খরচ কমান। আইনি ঝামেলায় জড়াবেন না।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। কাজের জায়গা কিংবা পরিবার, মানসিক চাপে থাকবেন। টাকা আদায় করতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাবে। আর্থিক উন্নতি অবশ্য় হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ধীরে সুস্থে বিনিয়োগ করুন। খুব ভেবেচিন্তে সম্পত্তি কিনুন। পড়শোনায় উন্নতি হবে। সন্তানের কেরিয়ার নিয়ে ভাবতে হবে না। বিপদ থেকে সাবধান, বিশেষ করে আগুন। চিকিত্সার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বাবা-মার সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সম্পত্তি কিনলে তা ভবিষ্যতে ভালো ফল দেবে। কেরিয়ার ভালো যাবে। কোনও আত্মীয়র সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বেশি কথা না বলাই ভালো।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাছের মানুষের সঙ্গে মন টানাটানি। বন্ধুর কারেণ সংসারে অশান্তি হতে পারে। অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায় বিবাদের আশঙ্কা। খরচ বাড়বে। দুম করে কোথাও বিনিয়োগ করবেন না।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লোভ করবেন না। বড় মূল্য দিতে হতে পারে। হুটহাট কোনও বিনিয়োগ করবেন না। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে না জড়ানোই ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়ির কারও জন্য চিন্তা। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। চাকরি বদলের সুযোগ আসতে পারে। আইনি ঝামেলায় যাবেন না। আয় ভালো হবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বাড়ির বড়দের সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। খরচ কম করুন। কাছের বন্ধু ঠকাতে পারে। সন্তানের জন্য চিন্তা হবে। ব্যবসায় লাভ হবে। তবে নতুন করে বিনিয়োগ করবেন না।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে কাজ উদ্ধার। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। কাজের জায়গায় জটিলতা হতে পারে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পরিশ্রম হবে। তবে ফলও পাবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। শত্রু থেকে সাবধান। প্রয়োজনে আপোস করুন। ব্য়বসায় পার্টনারের সঙ্গে বিবাদ। বাড়ি, সম্পত্তি বিক্রি না করাই ভালো। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

