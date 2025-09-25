English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: সম্মানহানির আশঙ্কা বৃষর, যাকে বেশি বিশ্বাস করেন তার কাছ থেকেই বড় আঘাত মিথুনের

Ajker Rashifal,  September 25 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 25, 2025, 09:07 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

একুটু থামুন, ভাবুন। তারপর কাজে নামুন। চাপমুক্ত থাকুন। নইলে কাজে গতি আসবে না। লোভ করবেন না। বিপদে পড়বেন। কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বুঝেশুনে কথা বলুন। সম্মানহানির আশঙ্কা রয়েছে। ব্য়বসায় বিবাদ হতে পারে। অর্থভাগ্য মোটামুটি। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করুন। কাজে আসবে। সম্পত্তি কেনা বেচার আদর্শ সময়। ঝুকি নিতেই পারেন। ভালো কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। বড় ক্ষতি করে দিতে পারে শত্রু। যাকে বিশ্বাস করেন সেই সঠাতে পারে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খরচ কমান। বাড়ির বড়দের উপরে আস্থা রাখুন, ভালো হবে। ব্য়বসা ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।   

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক সমস্যা মিটবে প্রভাবশালী কারও সাহায্যে। শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। পুরনো পাওনা আদায় হয়ে যাবে।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সম্পত্তি কিনলে তা ভবিষ্যতে ভালো ফল দেবে। কেরিয়ার ভালো যাবে। কোনও আত্মীয়র সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বেশি কথা না বলাই ভালো।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্ত্রীকে চটাবেন না। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। কারও উপরে খুব বেশি বিশ্বাস রাখবেন না। বড় কোনও কাজে হাত দিতেই পারেন।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। লোভ করবেন না। বড় মূল্য দিতে হতে পারে। হুটহাট কোনও বিনিয়োগ করবেন না। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে না জড়ানোই ভালো। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন। সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। পাওনা আদায়ে বেগ পেতে পারেন। কারও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবারের সঙ্গে দিন আনন্দে কাটবে। হঠাত্ হাতে টাকা চলে আসতে পারে। খরচ বাড়বে। আবেগে ভেসে না যাওয়াই ভালো। বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে যুক্তি করুন।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আয় বাড়তে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। অন্যের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। শরীর ভালো যাবে না। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সম্মানহানি হতে পারে। টাকার অভাব থাকবে তবে তার জন্য কোনও কাজ আটকে যাবে না। কাজের জায়গায় অন্যের সাহায্য পাবেন। বড় কোনও পরিকল্পনা সফল হতে পারে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

