English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope Today: বৃষের ভাগ্যোদয়, তুলার অর্থপ্রাপ্তি, ধনুর প্রেম! দেখে নিন, আজ মহাসপ্তমীর দিন কোন রাশির ভাগ্যে কী...

Ajker Rashifal, september 29 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Sep 29, 2025, 09:14 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

একটু আয়েসে কেটে যাবে দিনটি। বাড়ির টুকটাক কাজকর্ম করবেন। টাকা আসবে হাতে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ঘনিষ্ঠ কারও সূত্রে ভাগ্যোদয়। চোখে পড়ার মতো আর্থিক প্রাপ্তি। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ প্রেরণা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে চলুন। কাজের জায়গায় ঝামেলা এড়ান।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার সংবেদনশীলতাই আপনাকে একটু ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলবে। সতর্ক থাকুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সকলে যে আপনাকে সব সময় সত্যিটাই বলছে, এমন কিন্তু নয়, ফলে সাবধান থাকুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

যারা সংকটের মধ্যে এগিয়ে আসবেন, আপনাকে রক্ষা করবেন, এমন অনেক মুখ আজ আপনার চারপাশে উদয় হবে। দারুণ।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো। এগিয়ে পড়ুন। আজ আপনার অ্যাটিটিউডের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাবনার ধরন বদলান আর নিজের কাজ ও জীবনযাপনে নতুন দিগন্ত খুঁজে নিন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

এবার একটু নিজের দিকে তাকান-- অন্তর্বীক্ষণ জরুরি। নিজেকে একটু সময় দিন। আজ সেই দিন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটি দিন। আপনি নিজে জানেন, আপনি ভালো, সেটা একটি জোর গলায় লোককে বলুন। কখনও কখনও এটাও দরকার পড়ে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার খুঁতখুঁতুনির পুরস্কার আজ পেয়ে যাবেন। প্রেমে ক্ষেত্রে একটু সাহসের সঙ্গে এগোন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

জীবনে নতুন বন্ধু আসবে! তাঁকে স্বাগত জানান। অপ্রয়োজনীয় খরচ-খরচা থেকে বিরত থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?

পরবর্তী অ্যালবাম

8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?

8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?

8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে? 8
West Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া! তোলপাড় হবে কলকাতা সন্নিহিত একাধিক জেলা..

West Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া! তোলপাড় হবে কলকাতা সন্নিহিত একাধিক জেলা..

West Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া! তোলপাড় হবে কলকাতা সন্নিহিত একাধিক জেলা.. 6
Zubeen Garg&#039;s Death Controversy: &#039;জুবিনের মৃত্যুর বিচার না পেলে আমাদের আর ভোট দেবেন না!&#039; বিস্ফোরক অসমের মুখ্যমন্ত্রী...

Zubeen Garg's Death Controversy: 'জুবিনের মৃত্যুর বিচার না পেলে আমাদের আর ভোট দেবেন না!' বিস্ফোরক অসমের মুখ্যমন্ত্রী...

Zubeen Garg's Death Controversy: 'জুবিনের মৃত্যুর বিচার না পেলে আমাদের আর ভোট দেবেন না!' বিস্ফোরক অসমের মুখ্যমন্ত্রী... 10
Stampede in Vijay Rally: দেরিতে আসাতেই জনজোয়ার! ৩৯ জনের মৃত্যুর দায় কার? পদপিষ্টের ঘটনায় মুখ খুললেন বিজয়...

Stampede in Vijay Rally: দেরিতে আসাতেই জনজোয়ার! ৩৯ জনের মৃত্যুর দায় কার? পদপিষ্টের ঘটনায় মুখ খুললেন বিজয়...

Stampede in Vijay Rally: দেরিতে আসাতেই জনজোয়ার! ৩৯ জনের মৃত্যুর দায় কার? পদপিষ্টের ঘটনায় মুখ খুললেন বিজয়... 8