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Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, April 04 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 04, 2026, 08:45 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে। কাজের জায়গায় চাপ থাকলেও শেষে ভালো ফল মিলবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি ভালো। ছোটখাটো লাভ হতে পারে। তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খরচ বাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসায়ীদের একটু সতর্ক থাকতে হবে। কাজের জায়গায় সুনাম বাড়তে পারে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক লাভের সুযোগ মিলতে পারে। নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য দিন ভালো। তবে অহংকার থেকে দূরে থাকুন। সম্পর্কের দিকে নজর দিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 কাজের চাপ বাড়তে পারে। অর্থনৈতিক দিক স্থির থাকবে। কোনও পুরনো সমস্যা সমাধান হতে পারে। শরীর একটু খারাপ লাগতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

 আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা আছে। কাজের জায়গায় প্রশংসা পাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তাই সতর্ক থাকুন। কাজে মনোযোগ দিলে উন্নতি হবে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্যের চিন্তা হতে পারে।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন আয়ের পথ খুলতে পারে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

খরচ বাড়তে পারে, বাজেট মেনে চলুন। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়বে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য মিলবে। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক দিক ভালো যাবে। নতুন সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। তবে স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কিছু আর্থিক চাপ থাকতে পারে। কাজে বাধা এলেও শেষে সাফল্য মিলবে। পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলান।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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