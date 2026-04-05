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Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

Ajker Rashifal, April 05 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 05, 2026, 08:27 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সফলতা মিলবে। অর্থের ক্ষেত্রে খরচ একটু বেশি হতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, পুরনো কোনও পাওনা ফিরে পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখের সময় কাটবে। নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

একটু সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে অর্থ লেনদেনে। কাজের জায়গায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বন্ধুর সাহায্যে সমস্যার সমাধান হবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

দিনটি বেশ ভালো যাবে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অর্থনৈতিক দিকও স্থিতিশীল থাকবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অর্থ বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। শরীরের দিকে একটু নজর দিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ কম থাকবে, মনও ভালো থাকবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভ হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুরতা বাড়বে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ বাড়তে পারে, তাই বাজেট মেনে চলুন। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলেও সফল হবেন। পরিবারের সমর্থন পাবেন। শরীর একটু ক্লান্ত লাগতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ লাভ হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ভালো সময় কাটবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের জায়গায় চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ধৈর্য ধরে এগোলে সফলতা পাবেন। অর্থের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল। ভ্রমণ থেকে লাভ হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি স্থিতিশীল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের ফল মিলবে। অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাবেন। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। অর্থনৈতিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিকভাবে একটু চিন্তায় থাকতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা প্রয়োজন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।                                                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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