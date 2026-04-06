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  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপ বাড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় মেষের, খরচে লাগাম টানার সময় কন্যার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপ বাড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় মেষের, খরচে লাগাম টানার সময় কন্যার

Ajker Rashifal, April 06 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 06, 2026, 08:45 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, ফলে মাথা ঠান্ডা রাখা জরুরি। অর্থের ক্ষেত্রে খরচ বাড়বে, তাই সাবধান থাকুন। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক কিছুটা ভালো থাকবে, নতুন আয়ের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সারাদিন কাজের চাপ থাকবে, তবে ফলও পাবেন। অর্থ নিয়ে কিছু চিন্তা থাকতে পারে। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মনটা একটু অস্থির থাকতে পারে। অর্থের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, ভুল সিদ্ধান্ত এড়ান। পরিবারের কারও স্বাস্থ্যের চিন্তা হতে পারে। বিশ্রাম নিলে উপকার পাবেন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও সম্মান পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নতির পথে। নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে। কাজে কিছু বাধা এলেও ধৈর্য রাখলে সফল হবেন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। শরীর ঠিক রাখতে নিয়ম মেনে চলুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। অর্থের দিক মোটামুটি থাকবে। কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকাই ভালো। অর্থ নিয়ে চাপ থাকতে পারে। পরিবারের সাহায্য পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কোনও সুখবর পেতে পারেন। অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে নতুন দিক খুলতে পারে। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের ফল পাবেন। অর্থের দিক স্থিতিশীল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবুন। অর্থের দিক একটু চাপে থাকতে পারে। বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম নিন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভাল-মন্দ মিলিয়ে দিন কাটবে। অর্থের বিষয়ে সচেতন থাকুন। কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা এলেও সমাধান হবে। পরিবারের সমর্থন পাবেন।                                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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