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Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতির আশঙ্কা মিথুনের, নতুন সুযোগে ভাগ্যের দরজা খুলবে কুম্ভের

Ajker Rashifal, April 07 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 07, 2026, 08:59 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, চাপ থাকলেও সফল হবেন। অর্থ নিয়ে চিন্তা কিছুটা কমবে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থ লাভের ভালো সুযোগ মিলতে পারে আজ। ব্যবসায় উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

একটু সতর্ক থাকুন, ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া জরুরি। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক বিষয়ে চাপ বাড়তে পারে। অযথা ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। পড়াশোনা বা নতুন কিছু শেখার জন্য দিনটি শুভ। বন্ধুর সাহায্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটা মিশ্র ফল দেবে। আয় থাকলেও খরচও বাড়বে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চলা দরকার।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে সাফল্য আসবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর্থিক দিক থেকে স্থিতি বজায় থাকবে। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে, নতুন অভিজ্ঞতা হতে পারে। কাজে ব্যস্ততা বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অফিসে চাপ বাড়তে পারে। তবে পরিশ্রমের ফল ভবিষ্যতে পাবেন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আত্মবিশ্বাসই আপনার বড় শক্তি।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

একটু দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। পরিবারের সমর্থন পেলে পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন।                                                                                                         (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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