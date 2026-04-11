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Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকবে তুলার, ব্যবসায় ক্ষতি থেকে সাবধান কুম্ভ

Ajker Rashifal, April 11 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 11, 2026, 08:24 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অর্থ নিয়ে কিছু চাপ থাকতে পারে। অযথা খরচ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল নিয়ে চাপ বাড়তে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা আছে, তবে ঝুঁকি নেবেন না। পরিবারে কিছু মতবিরোধ হতে পারে। ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামলে যাবে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক দিক কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে। কাজের জায়গায় সতর্ক থাকুন, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অর্থ লাভের সুযোগ আসতে পারে। তবে নতুন বিনিয়োগে সাবধান থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাই খরচ কমান। শরীরের দিকেও নজর দিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে। পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। তবে আইনি বিষয় এড়িয়ে চলাই ভালো।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কিছু আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। ধৈর্য ধরে সিদ্ধান্ত নিন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের জায়গায় সাফল্য পেতে পারেন। অর্থ লাভের সম্ভাবনা আছে। তবে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ আছে, তবে খরচ বাড়বে। অর্থ নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। কাজে মনোযোগ দিলে ভালো ফল পাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক দিক ভালো থাকতে পারে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নতুন চুক্তিতে সাবধান থাকুন। পরিবারের কারও সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অর্থ লাভের সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। তবে অযথা খরচ এড়িয়ে চলুন।                                                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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