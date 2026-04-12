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Ajker Rashifal | Horoscope Today: প্রশংসা ও দায়িত্বে ভরপুর থাকবেন সিংহ, চ্যালেঞ্জের মাঝে পরিবারের ভরসা পাবেন মীন

Ajker Rashifal, April 12 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 12, 2026, 08:52 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

 কাজের জায়গায় একটু চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সামলে নিতে পারবেন। অর্থ খরচে সাবধান থাকুন। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থভাগ্য মোটামুটি ভালো। পুরনো কোনো কাজের ফল পেতে পারেন। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, বিশেষ করে খাবার-দাবারে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। ছোটখাটো ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক দিকটা আজ ভালো যাবে। তবে কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকতে পারে। অর্থ লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই হিসেব করে চলুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনটা মিশ্র ফল দেবে। কাজের ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য রাখলে পরিস্থিতি ঠিক হবে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিক থেকে দিনটা ভালো। নতুন যোগাযোগ হতে পারে। তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটু সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে কাজের জায়গায়। কারও কথায় সহজে বিশ্বাস করবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আজ আপনার পক্ষে থাকতে পারে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার ভালো সময়। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে সাফল্যও মিলবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে ভালো খবর পেতে পারেন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে। তবে সময় নষ্ট করবেন না।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কাজে ধৈর্য দরকার। পরিবারের সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে শক্তি দেবে।                                                                                                    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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