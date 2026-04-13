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Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো সমস্যা মাথাচাড়া দেবে বৃশ্চিকের, মতবিরোধে শান্ত থাকবেন কুম্ভ

Ajker Rashifal, April 13 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 13, 2026, 09:06 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন। অর্থের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে। নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ একটু বেশি হতে পারে। তবে ধৈর্য রাখলে সফল হবেন। কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়ান। সন্ধ্যায় ভালো খবর পেতে পারেন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারকে সময় দিন, সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। চাকরিতে উন্নতির ইঙ্গিত আছে। খরচ একটু বাড়তে পারে। শরীরের দিকে নজর দিন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস আপনাকে এগিয়ে রাখবে। নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ভালো সময়। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের ক্ষেত্রে চাপ থাকলেও ফল ভালো হবে। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। অর্থ নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি মোটামুটি ভালো যাবে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা আছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা কথা বলুন। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কিছু পুরনো সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান। অর্থব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। বন্ধুর সাহায্যে সমস্যার সমাধান হবে। শরীর ভালো থাকবে।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি সামলে নেবেন। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। পরিবারে সুখ-শান্তি থাকবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, শান্ত থাকুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা প্রয়োজন। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে।                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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