  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে সাফল্যের দিকে কন্যা, বড় সিদ্ধান্তে বদলাবে সব বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, April 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 14, 2026, 09:11 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকতে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সব সামলে নিতে পারবেন। নতুন কোনো সুযোগ আসতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। খরচে একটু নিয়ন্ত্রণ দরকার।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবেন। পুরনো কোনো পাওনা ফেরত আসতে পারে। কাজের জায়গায় প্রশংসা মিলবে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন পরিকল্পনা শুরু করার ভালো দিন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় ভালো কাটবে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন। মানসিক চাপ কম থাকবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। কারও পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। শরীর একটু ক্লান্ত লাগতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং নতুন কাজের সুযোগ পাবেন। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তবে অহংকার এড়িয়ে চলুন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ধৈর্য ধরে এগোলে সফলতা মিলবে। স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো সময়। নতুন পরিচয় হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত আছে। খরচ বাড়তে পারে, তাই পরিকল্পনা করে চলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কাজের চাপ থাকলেও ফল ভালো হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। হঠাৎ খরচ হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য মিলবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে তা সামলাতে পারবেন। আর্থিক দিক থেকে স্থিতিশীলতা থাকবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কিছু ভালো খবর আসতে পারে। মানসিকভাবে চনমনে থাকবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। খরচের দিকে একটু নজর দিন।                                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

Asha Bhosle Funeral: 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে', সুরসাধিকাকে সুরে সুরেই বিদায় সুদেশ-শানের

