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  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝেও ধৈর্যেই সমাধান কর্কটের, কাছের মানুষের সঙ্গে থাকলে স্বস্তি মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝেও ধৈর্যেই সমাধান কর্কটের, কাছের মানুষের সঙ্গে থাকলে স্বস্তি মীনের

Ajker Rashifal, April 18 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 18, 2026, 09:46 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ছোটখাটো বাধা এলেও আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে যাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক কিছুটা শক্তিশালী হবে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যেতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ এড়ানো ভালো।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। নতুন বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু ভাবুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সব সামলাতে পারবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন সুযোগ আসতে পারে, কাজে লাগান। প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। খরচের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো থাকবে। মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক দিক মাঝামাঝি থাকবে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা কথা বলুন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, কিন্তু আপনি তা সামলে নেবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে নতুন আইডিয়া সফল হতে পারে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। অর্থনৈতিক দিক ভালো থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে একটু সময় দিন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসবে। বন্ধুর সাহায্যে কোনও সমস্যা মিটতে পারে। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন একটু অস্থির থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ না নেওয়াই ভালো। কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে স্বস্তি পাবেন।                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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