CONTACT US
Ajker Rashifal | Horoscope Today: বন্ধুত্বে মিটবে দূরত্ব মিথুনের, গোপন বিষয় সামনে আসতে পারে বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, April 19 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 19, 2026, 09:02 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একটু ভেবে নিন। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে। কাজের চাপ থাকলেও সামলে নিতে পারবেন। ছোটখাটো ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।  

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারই আপনার শক্তি হবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। নতুন পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে অহংকার এড়িয়ে চলাই ভালো।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের ক্ষেত্রে একটু চাপ বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে এগোলে ফল মিলবে। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকুন। পরিবারের কারও কাছ থেকে সুখবর পেতে পারেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে। মন ভালো থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও বিষয় সামনে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। অর্থনৈতিক দিক মাঝামাঝি থাকবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। পড়াশোনা বা দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ভালো সময়। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। ইতিবাচক থাকুন।  

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজে স্থিরতা বজায় থাকবে। পুরনো পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। পরিবারের দায়িত্ব বাড়তে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন। নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। অর্থ ব্যয়ে সংযম দরকার।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগ একটু বেশি কাজ করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা করুন। কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। পরিবারের সমর্থন পাবেন।                                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

Soham Chakraborty Net worth: ১১৩ গ্রাম সোনা, ২ বাড়ি থেকে ৪ বিলাসবহুল গাড়ি: কত কোটির মালিক সোহম?

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার আগে লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, ইরান যুদ্ধ থামলেই হাতের বাইরে চলে যাবে হলুদ ধাতু?

DA hike: বাড়ল ২%, ৬০ শতাংশ হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ: কেন্দ্র-রাজ্য ফারাক বাড়ল আরও

Bengal Weather Update: ভোটবাংলায় দুর্যোগের অশনি সংকেত: উত্তরে ৫০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, দক্ষিণ পুড়বে দাবদাহে, বাড়বে আরও ৪ ডিগ্রি

