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Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের দিকে গাফিলতি করলেই বিপদ সিংহের, ধীরে চললেই সাফল্য মকরের

Ajker Rashifal, April 20 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 20, 2026, 08:58 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় চাপ বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সামলে নিতে পারবেন। আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। পরিবারে কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে, বিশেষ করে কাজ বা ব্যবসায়। অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সময়, কাছের মানুষদের সঙ্গে ভালো কাটবে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ একটু সতর্ক থাকুন, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে মনোযোগ দরকার। খরচ বাড়তে পারে, তাই পরিকল্পনা করে চলাই ভালো।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যেতে পারে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। তবে স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন, বিশ্রাম জরুরি।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনটি মিশ্র ফল দেবে। কাজের চাপ থাকলেও ফল ভালো হতে পারে। কারও সঙ্গে বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। পরিবার ও বন্ধুরা পাশে থাকবে।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কাজের জায়গায় ধৈর্য দরকার। হঠাৎ কোনও খবর আপনাকে চিন্তিত করতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে বা নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কাজের ক্ষেত্রে ধীরে চললেও সফলতা আসবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো সময়। নতুন পরিচয় লাভজনক হতে পারে। কাজের জায়গায় নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিকভাবে একটু চাপে থাকতে পারেন। তবে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। কাজের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।                                                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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