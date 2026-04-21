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Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিন বৃষের, খরচে নিয়ন্ত্রণ জরুরি তুলার

Ajker Rashifal, April 21 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 21, 2026, 08:27 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন। আর্থিক দিক মোটামুটি থাকবে। পরিবারে কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিন। অফিসে প্রশংসা পেতে পারেন। টাকার বিষয়ে একটু সাবধান থাকুন, অযথা খরচ এড়িয়ে চলুন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন দরজা খুলতে পারে। পুরনো কোনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। প্রেমের জীবনে সুখবর মিলতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে লাভবান হবেন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারকে বেশি সময় দিতে হবে। কাজের চাপ একটু বাড়তে পারে, তবে সামলে নিতে পারবেন। আর্থিকভাবে স্থিতিশীল থাকবেন। শরীর ক্লান্ত লাগতে পারে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাসই আপনার শক্তি। নতুন কাজ শুরু করার জন্য ভালো দিন। তবে অহংকার এড়িয়ে চলুন। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা করে কাজ করলে সফলতা নিশ্চিত। ছোটখাটো বাধা আসতে পারে, কিন্তু তা কাটিয়ে উঠবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের দিকে বিশেষ নজর দিন। কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ধীরে এগোনো ভালো। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনো সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত আছে। তবে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম নিন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে। কাজে নতুন আইডিয়া কাজে লাগবে। অর্থনৈতিক দিক ভালো থাকবে। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি তা সফলভাবে সামলাবেন। অফিসে সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো জরুরি। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন পরিকল্পনা করার জন্য ভালো সময়। সৃজনশীল কাজের সাফল্য মিলতে পারে। প্রেমের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগ একটু বেশি কাজ করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। পরিবারের সমর্থন আপনাকে শক্তি দেবে।                                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

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