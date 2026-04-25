English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: পারিবারিক ঝামেলা থেকে সাবধান কর্কট, খরচে লাগাম টানুন তুলা

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পারিবারিক ঝামেলা থেকে সাবধান কর্কট, খরচে লাগাম টানুন তুলা

Ajker Rashifal, April 25 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Apr 25, 2026, 09:06 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। ছোটখাটো চাপ থাকলেও আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থনৈতিক দিক কিছুটা শক্তিশালী হবে। পুরনো কোনও কাজের ফল পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আবেগ একটু বেশি কাজ করতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের গুণ নজরে আসবে। নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা মতো কাজ এগোবে না, তাই একটু সতর্ক থাকুন। সহকর্মীদের সাহায্য নিলে লাভ হবে। শরীরের যত্ন নিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিন। নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে। খরচ একটু বেশি হতে পারে, নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন শত্রু থেকে সাবধান থাকুন। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে। ধৈর্য রাখলে পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। আর্থিক দিক ভালো থাকলেও অযথা খরচ করবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া সফল হতে পারে। বন্ধুর সাহায্যে কোনও কাজ সহজ হবে। স্বাস্থ্যের দিক ঠিক থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ কিছুটা অলসতা আসতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো হবে।                                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার মসনদে কে বসছে? প্রথম দফার পর বুথফেরত সমীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: কোথায় এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় বিজেপি?

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার মসনদে কে বসছে? প্রথম দফার পর বুথফেরত সমীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: কোথায় এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় বিজেপি?

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার মসনদে কে বসছে? প্রথম দফার পর বুথফেরত সমীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: কোথায় এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় বিজেপি?

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার মসনদে কে বসছে? প্রথম দফার পর বুথফেরত সমীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: কোথায় এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় বিজেপি? 14
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাইক-স্কুটি নিষেধাজ্ঞায় বড় বদল: ৭২ ঘণ্টা নয়, তাহলে বাইক কতদিন বন্ধ? ওলা-উবের নিয়েও বিরাট নির্দেশ কোর্টের 12
MS DHONI NET WORTH EXPLAINED: রোজ ২০ লক্ষ টাকা আয় ধোনির, এখন বছরে কত টাকা উপার্জন করেন? চোখ কপালে তুলবে আকাশছোঁয়া সম্পত্তির পরিমাণ

MS DHONI NET WORTH EXPLAINED: রোজ ২০ লক্ষ টাকা আয় ধোনির, এখন বছরে কত টাকা উপার্জন করেন? চোখ কপালে তুলবে আকাশছোঁয়া সম্পত্তির পরিমাণ

MS DHONI NET WORTH EXPLAINED: রোজ ২০ লক্ষ টাকা আয় ধোনির, এখন বছরে কত টাকা উপার্জন করেন? চোখ কপালে তুলবে আকাশছোঁয়া সম্পত্তির পরিমাণ 15
Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু

Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু

Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু 8