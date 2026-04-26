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Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার এড়িয়ে চলাই ভালো সিংহের, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে তুলার

Ajker Rashifal, April 26 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Apr 26, 2026, 10:33 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে গতি বাড়বে, নতুন সুযোগ আসতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় ভালো রাখলে লাভ হবে। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই হিসেব করে চলুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পারিবারিক বিষয়ে সুখবর পেতে পারেন। আর্থিক দিক মোটামুটি স্থির থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, বেশি চাপ নেবেন না।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগে সাফল্য আসবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ এগোবে। নতুন পরিচয় ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চলুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে, নেতৃত্বের সুযোগ পাবেন। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। তবে অহংকার এড়িয়ে চলুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে ফলও মিলবে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সচেতন থাকুন। পুরনো কোনও সমস্যা মিটে যেতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কে উন্নতি হবে, ভুল বোঝাবুঝি দূর হতে পারে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, কিন্তু সামলে নিতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সমর্থন পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভালো সময়। নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক দিক শক্তিশালী হতে পারে। বিনিয়োগের আগে ভালোভাবে ভাবুন। কাজের জায়গায় দায়িত্ব বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুবান্ধবের সাহায্য পাবেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। ধ্যান বা শান্ত পরিবেশে সময় কাটালে ভালো লাগবে। কর্মক্ষেত্রে ধীরে এগোনোই ভালো।                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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