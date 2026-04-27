  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝে সতর্ক সিদ্ধান্তের সময় মিথুন, অস্থিরতা কাটিয়ে শান্ত থাকবেন তুলা

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝে সতর্ক সিদ্ধান্তের সময় মিথুন, অস্থিরতা কাটিয়ে শান্ত থাকবেন তুলা

Ajker Rashifal, April 27 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Apr 27, 2026, 08:54 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। খরচ একটু বাড়তে পারে, তাই হিসেব করে চলুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পারিবারিক দিক থেকে সুখবর পেতে পারেন। আজ মন ভালো থাকবে এবং কাজেও মন বসবে। অর্থনৈতিক দিক স্থিতিশীল। নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন কাজে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। বন্ধুদের সাহায্য পেতে পারেন। অযথা দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সুখকর হবে। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

দিনটি মিশ্র ফল দেবে। কিছু কাজে বাধা আসতে পারে, তবে ধৈর্য রাখলে সমাধান হবে। কাছের মানুষের পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। স্বাস্থ্য সচেতন থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ। ছোটখাটো লাভের সম্ভাবনা আছে। নিজের উপর ভরসা রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মন কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। কাজে মনোযোগ কমতে পারে। পরিবারের সঙ্গে কথা বললে স্বস্তি পাবেন। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফল হতে পারে। আর্থিক উন্নতির সুযোগ আছে। পুরনো কোনও সমস্যা মিটতে পারে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ধীরে চলাই ভালো। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের চাপ বাড়তে পারে। সময় মেনে কাজ শেষ করলে লাভ হবে। পরিবারের সমর্থন পাবেন। অর্থনৈতিক দিক স্থির থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত আছে। অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটি শান্তিপূর্ণ কাটবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।                                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

MASSIVE DISASTER ALERT: ভয়াবহ বিপর্যয়ের সর্বগ্রাসী অ্যালার্ট জারি, দানব-জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ে মুছবে ৮ শহর, দেখবে ৪০ লাখ মানুষের মৃত্যুসুনামি

MASSIVE DISASTER ALERT: ভয়াবহ বিপর্যয়ের সর্বগ্রাসী অ্যালার্ট জারি, দানব-জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ে মুছবে ৮ শহর, দেখবে ৪০ লাখ মানুষের মৃত্যুসুনামি 9
West Bengal Assembly Election 2026: আর কতদিন বন্ধ থাকবে মদের দোকান? কবে খুলবে? এবার তারিখ মিলিয়ে পরিষ্কার করে জেনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026: আর কতদিন বন্ধ থাকবে মদের দোকান? কবে খুলবে? এবার তারিখ মিলিয়ে পরিষ্কার করে জেনে নিন 11
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ 7
Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি

Ashu Reddy Massive Marriage Controversy: রামগোপালের বিতর্কিত 'আদর-কামড়' নায়িকা, বিয়ের নামে শুষলেন অনবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে, ৫ কেজি সোনা-সহ লুটলেন ৯.৩৫ কোটি 10