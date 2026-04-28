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Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমে মিলবে ফল কন্যার, হঠাৎ সুখবরে চমক বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal, April 28 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Apr 28, 2026, 08:35 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ থাকলেও ধীরে চললে সাফল্য আসবে। অর্থ নিয়ে চিন্তা কমবে। পরিবারের কারও সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য রাখা জরুরি। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের মাধ্যমে ভালো খবর পেতে পারেন। কাজের জায়গায় প্রশংসা মিলবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক দিক খুবই শুভ। পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং কাজে সফলতা আসবে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। শরীরের দিকে নজর দিন।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে ফল ভালো হবে। সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য একটু খেয়াল রাখুন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো সময়। নতুন পরিচয় হতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভাবুন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হঠাৎ কোনো সুখবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সাবধান থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে। কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো দিন। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ধরলে সব সমস্যা মিটবে। আর্থিক দিক স্থিতিশীল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন চিন্তা ও আইডিয়া কাজে লাগাতে পারবেন। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্ক মজবুত হবে।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ মিলতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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