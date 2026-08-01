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ধনুর দরজায় কড়া নাড়ছে নতুন সুযোগ, পুরনো বিনিয়োগে ছক্কা মকরের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:11 AM IST

Ajker Rashifal, August 01 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে বকেয়া কাজ শেষ করুন। হুটহাট কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক ভালো যাবে। অমীমাংসিত কোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের নতুন আয়ের সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় আজ প্রশংসা পেতে পারেন। নতুন পরিকল্পনা শুরু করার জন্য দিনটি দারুণ। বন্ধুদের সঙ্গে অহেতুক তর্ক এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যায় পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। প্রিয়জনের কাছ থেকে ভালো কোনও খবর পেতে পারেন। অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত থাকুন। কোনও পুরনো সমস্যা আজ মিটে যেতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পাবে। অফিসে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্য সময় বের করুন। সামাজিক কাজে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ শুভ। নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেতে পারেন। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। লেনদেনের বিষয়ে আজ সতর্ক থাকা ভালো।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পারিবারিক সম্পর্কগুলো মজবুত হবে। ব্যবসায় সামান্য লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে। ঠান্ডা মাথায় সব পরিস্থিতি সামলান।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কঠিন পরিশ্রমের আজ সঠিক ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা মিলবে। দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কোনও সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। আর্থিক বিষয়ে একটু বুঝেশুনে পা বাড়ান। শরীরচর্চা শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবারের কারোর সাহায্য পেতে পারেন। কাজের জায়গায় কাজের চাপ কম থাকবে। কোনও পুরনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন আসতে পারে। আজ বেশি চিন্তা করবেন না।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে সাফল্য মিলবে। বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন। শরীর বেশ চাঙ্গা থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দিনটিতে ভাগ্যের সাহায্য পাবেন। জটিল কাজের সহজ সমাধান হয়ে যাবে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। খাওয়া-দাওয়ায় সচেতন থাকুন।

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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