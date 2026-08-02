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স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করলেই বিপদ বৃষের, শান্ত মনে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন মীন

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:44 AM IST

Ajker Rashifal, August 02 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার দিনটি বেশ কাটবে। কাজে অগ্রগতি দেখতে পাবেন। আর্থিক দিকে লাভের সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। বন্ধুদের সাহায্য পেতে পারেন। ব্যবসায় বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া জরুরি।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। শান্ত মনে সব সামলে নিন। আয়ের নতুন সুযোগ আসতে পারে। কাছের মানুষের পাশে থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি থাকবে। পুরনো সমস্যা মিটে যেতে পারে। বন্ধুদের থেকে ভালো খবর পাবেন। বুঝে শুনে টাকা খরচ করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার মান বৃদ্ধি পাবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। দূরের যাত্রায় শুভ ফল মিলবে। পরিবারের সকলের খেয়াল রাখুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার পরিশ্রমের ফল পাবেন। অফিসে সুনাম বাড়তে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি নেবেন না। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজকের দিনটি উন্নতির দিন। নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসা থেকে ভালো লাভ হবে। মন খুশি ও চাঙ্গা থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে সামান্য বাধা আসতে পারে। তবে ধৈর্য ধরে এগিয়ে যান। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সমর্থন আপনার সঙ্গে থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। মনে কাজের আনন্দ থাকবে। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। দিন শেষে ভালো খবর পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তবে চেষ্টার ফল ভালোই পাবেন। কাজের জায়গায় প্রশংসা মিলবে। খরচ একটু সামলে করুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ইতিবাচক ভাব বজায় রাখুন। পুরনো কাজের ভালো ফল পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি বেশ ভালো। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মন বেশ শান্ত থাকবে। কাছের মানুষের মিষ্টি ব্যবহার ভালো লাগবে। আর্থিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের প্রশংসা পাবেন।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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