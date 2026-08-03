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কাদের কাটবে আর্থিক অনটনে?কার খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার? জানুন রাশিফল

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:54 AM IST

Ajker Rashifal, August 03 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মন আধ্যাত্মিকতায় ঝুঁকবে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। শুভ সংখ্যা: ৭, শুভ রঙ: হালকা সবুজ

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখলে সাফল্য মিলবে। শুভ সংখ্যা: ৯, শুভ রঙ: লাল

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। পরিবারে শান্তির আবহ বজায় থাকবে এবং পুরোনো কোনো চিন্তা দূর হবে। শুভ সংখ্যা: ৬, শুভ রঙ: গোলাপি বা সাদা

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের সূত্রে যোগাযোগ বাড়বে। তবে কথাবার্তায় কিছুটা সংযম বজায় রাখা জরুরি। শুভ সংখ্যা: ৫, শুভ রঙ: সবুজ

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর ভালো সুযোগ পাবেন। শুভ সংখ্যা: ২, শুভ রঙ: রূপালী বা হালকা নীল

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা হবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। শুভ সংখ্যা: ১, শুভ রঙ: সোনালী বা হলুদ

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা বাড়তি নজর দেওয়া প্রয়োজন। শুভ সংখ্যা: ৭, শুভ রঙ: আকাশি বা নীল

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব কাটবে। আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্ক থাকা ভালো। শুভ সংখ্যা: ৮, শুভ রঙ: সাদা

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কঠিন পরিশ্রমের শুভ ফল পাবেন। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ আজ পূর্ণ হতে পারে। শুভ সংখ্যা: ৩, শুভ রঙ: মেরুন বা লাল

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ভ্রমণের যোগ রয়েছে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে এবং আর্থিক সমৃদ্ধি মিলবে। শুভ সংখ্যা: ৩, শুভ রঙ: হলুদ

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে দিনের শেষে সাফল্য আসবে। শুভ সংখ্যা: ৪, শুভ রঙ: গাঢ় নীল বা ধূসর

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। নতুন কোনো উদ্যোগ বা পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার জন্য দিনটি ভালো। শুভ সংখ্যা: ১১, শুভ রঙ: বেগুনি

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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