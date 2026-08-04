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ব্যবসায় দারুণ চমক সিংহের, নতুন শুরুর সেরা সময় মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:08 AM IST

Ajker Rashifal, August 04 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা ভালো। ব্যবসায়ীরা আজ একটু বাড়তি লাভ করতে পারেন। দিনশেষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান, মন ভালো থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বন্ধুদের সঙ্গে আজকের দিনটা বেশ ভালো কাটবে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার সুযোগ রয়েছে। পুরনো কোনও পাওনা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন। শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে একটু বাড়তি নজর রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আটকে থাকা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজ শেষ হতে পারে। তবে রাগের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, আনন্দ পাবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় রাখা আজ খুব দরকার। আর্থিক লাভের একটি নতুন রাস্তা খুলতে পারে। শরীর বেশ ভালোই থাকবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শ মেনে চলুন, লাভবান হবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় দারুণ লাভের যোগ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের ছোটদের সঙ্গে আনন্দে দিনটি কাটবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কঠোর পরিশ্রম সাফল্য এনে দেবে। তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ কিছুটা কমানো দরকার। বাড়ির পরিবেশ বেশ অনুকূল থাকবে। নতুন সম্পর্কের সূচনা হতে পারে, পজিটিভ থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সতর্ক থাকা জরুরি। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। প্রিয়জনের সাহায্য সব সমস্যা সমাধান করবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আটকে থাকা বড় কোনও কাজ সফল হবে। নতুন সুযোগের সঠিক ব্যবহার করুন। দিনের শেষে পরিবারে একটি ভালো খবর আসতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা করুন। নতুন বন্ধু তৈরি হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি একদম অবহেলা করবেন না। ধর্মীয় কাজে মন দিলে শান্তি পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় উন্নতি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে বেশ ভালো হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কর্মক্ষেত্রে আজকের দিনটা মিশ্র কাটবে। কেনাকাটার সময় একটু ভেবেচিন্তে খরচ করুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নিজের কোনও শখ পূরণে সময় কাটান, ভালো লাগবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

নতুন কাজ শুরুর জন্য শুভ দিন। আইনি কোনো সমস্যা থাকলে সমাধান হতে পারে। ব্যবসায় ভালো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সবার ভালোবাসা আপনাকে আনন্দ দেবে।

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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