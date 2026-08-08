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তাড়াহুড়োয় সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ বৃষের, নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না কন্যা

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:44 AM IST

Ajker Rashifal, August 08 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। শরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দিনটি আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে। নতুন কোন কাজের সুযোগ আসতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় ভালো উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় রাখা জরুরি। কাজের জায়গায় প্রশংসা পেতে পারেন। খরচের ওপর একটু রাশ টানুন। পরিবারে আনন্দময় পরিবেশ থাকবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হতে পারে। দূরের ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভালো দিন। আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করুন। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ কাজে দেবে। হঠাৎ কোনও সুখবর পেতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনার ভাগ্যের সঙ্গ পাবেন। কঠিন কাজ সহজেই সমাধান হবে। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভ হতে পারে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের ক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির ভালো সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কঠোর পরিশ্রমের সঠিক ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। ছাত্রছাত্রীদের দিনটি ভালো কাটবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজকে আপনার সৃজনশীলতা বাড়বে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুরতা বজায় থাকবে। বাড়তি খরচ থেকে দূরে থাকুন। কাজের জায়গায় সুনাম বাড়বে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। দীর্ঘদিনের বকেয়া কাজ শেষ হবে। ভালোবাসার মানুষের সমর্থন পাবেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হন।

 

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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