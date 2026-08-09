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নিজের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখলেই জয় মিথুনের, আর্থিক উন্নতির নতুন রাস্তা খুলতে পারে মীনের

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:27 AM IST

Ajker Rashifal, August 09 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় দারুণ সাফল্য আনবে। নতুন কাজের দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে সামান্য নজর দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই শুভ। ব্যবসায়ে হঠাৎ ভালো লাভের সুযোগ মিলবে। কারোর সঙ্গে অযথা তর্কে জড়াবেন না। সন্ধ্যার পর প্রিয়জনের পাশে থাকুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশ ভালো ফল পাবেন। অফিসে সহকর্মীদের পুরো সাহায্য মিলবে। পুরনো আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সারাদিন মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। পরিবারের কোনও সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে যাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। বড় কোনও সুযোগ আজ সামনে আসতে পারে। অযথা খরচের ওপর একটু রাশ টানুন। শরীর ও মন দুই-ই বেশ সতেজ থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দিনটি ভালো। যেকোনও পদক্ষেপে বড়দের মতামত মেনে চলুন। হঠাৎ দূর ভ্রমণের যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। দিনের শেষে ভালো খবর আসবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ মধুর। আটকে থাকা কাজগুলো আজ শেষ করা যাবে। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। অহেতুক বেশি চিন্তা করবেন না।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সারাদিন স্বাস্থ্য একদম ভালো থাকবে। নতুন কোনও কাজ শুরুর এটাই শুভ সময়। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা শুভ ফল দেবে। আর্থিক লেনদেনে একটু সাবধান থাকুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি খুব ভালো। কঠোর পরিশ্রমের সঠিক ফল হাতে পাবেন। হঠাৎ দূরে কোথাও ঘোরার পরিকল্পনা হতে পারে। মন দারুণ আনন্দে থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও মর্যাদা বাড়বে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে আজ সাফল্য মিলবে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। নিজের লক্ষ্যের দিকে নজর রাখুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন বন্ধু তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টাকা বিনিয়োগের আগে সবটা যাচাই করে নিন। কাজের জায়গায় একটু বেশি মন দেওয়া দরকার। দিনটি স্বাভাবিকভাবে কাটবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। আর্থিক উন্নতির নতুন রাস্তা খুলতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর দিন উপভোগ করুন। অহেতুক দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

 

 

 

 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker Rashifal Horoscope Today

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